Santa Fe vs. Deportivo Pereira por la Liga colombiana: fecha, hora y cómo seguirlo EN VIVO

Independiente Santa Fe se prepara para un nuevo reto en la tercera fecha de la Liga Colombiana, cuando reciba a Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos del campeonato, tras dos empates.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto viene de empatar 1-1 ante Once Caldas en Manizales, un resultado que dejó buenas sensaciones, pero que obliga al Cardenal a hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la tabla. El compromiso ante los matecañas aparece como una oportunidad clave para despegar en el torneo.

Una de las grandes expectativas del encuentro pasa por el posible estreno de Juan Sebastián Quintero, nuevo refuerzo de Santa Fe, y quien tuvo su último paso justamente en el elenco risarlandense. El defensor ya trabaja con normalidad y podría tener sus primeros minutos con la camiseta del cuadro capitalino, generando ilusión entre los hinchas que esperan mayor solidez defensiva.

Por su parte, Deportivo Pereira llega a Bogotá tras empatar en condición de local frente a Fortaleza, resultado que lo mantiene sin victorias en la liga. El equipo risaraldense buscará dar el golpe en la capital y conseguir también su primer triunfo del semestre.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 13 de julio, en un duelo vibrante que terminó 2-2. Para Santa Fe anotaron Santiago Mosquera y Yeicar Perlaza, mientras que para Pereira marcaron Gustavo Torres y Yúber Quiñones.

Posibles alineaciones titulares

Santa Fe:

• Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo

• Laterales: Christian Mafla (izquierdo), Helibelton Palacios (derecho)

• Defensas centrales: Emmanuel Olivera, Víctor Moreno

• Volantes de marca: Ewil Murillo, Daniel Torres

• Volantes ofensivos/extremos: Luis Palacios, Omar Frasica, Yilmar Velásquez

• Delantero centro: Hugo Rodallega

Pereira:

• Arquero: Jorge Martínez

• Defensas: Walgmer Pacheco (lateral), Nicolás Rengifo (central), Santiago Aguilar (central), Julián Bazán (lateral), Eber Moreno (carrilero).

• Volantes: Jordy Monroy (mixto), Jorge Bermúdez (contención), Sebastián Acosta (creativo)

• Delanteros: Yúber Quiñones (extremo), Marco Pérez (centrodelantero)

Santa Fe vs. Deportivo Pereira: fecha, hora y cómo seguir

El partido entre Santa Fe y Deportivo Pereira, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Colombiana, se disputará este miércoles 28 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:30 de la tarde.

Este compromiso, al igual que el resto de encuentros del fútbol colombiano, podrá seguirse a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y con el minuto a minuto EN VIVO en la página web de Caracol Deportes.