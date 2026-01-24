Juan Sebastián Quintero reveló que estuvo cerca de un grande de Argentina antes de llegar a Santa Fe

Independiente Santa Fe oficializó la llegada de Juan Sebastián Quintero como nuevo refuerzo para su zona defensiva. El defensor central se mostró satisfecho por este nuevo paso en su carrera y confirmó que vestirá el número 2, con el objetivo de aportar experiencia y personalidad a un grupo que, según señaló, viene realizando un buen trabajo.

Lea también: Santa Fe hizo oficial su séptimo fichaje para jugar la Copa Libertadores 2026

Quintero explicó, en diálogo con El VBar Caracol, que puede desempeñarse por ambos perfiles de la zaga central, aunque su posición natural es por derecha. Además, destacó que ya conoce a varios de sus compañeros tras haber compartido vestuario o enfrentarlos en otros equipos, lo que facilitará su adaptación al plantel.

El defensor también tuvo palabras de elogio para Hugo Rodallega, a quien calificó como un delantero de alto nivel, con movimientos y definición sobresalientes, y resaltó que ahora es una ventaja tenerlo como compañero, tras haberlo sufrido como rival.

En cuanto a su estado físico, aseguró que llega en perfectas condiciones, luego de superar un semestre complicado en Deportivo Pereira marcado por una lesión muscular, expulsiones y dificultades económicas del club. El jugador afirmó que realizó un trabajo personalizado que le permitió estar listo para competir.

Quintero confirmó que firmó contrato por un año con Santa Fe y que espera quedar habilitado para el partido ante Pereira a mitad de semana. Finalmente, reveló que, antes de cerrar su llegada al equipo bogotano tuvo un acercamiento concreto con San Lorenzo de Argentina, mientras que desde Junior nunca hubo contacto.