¿Diego Arias abandona Atlético Nacional tras perder la final de Liga? Esto fue lo que dijo

Atlético Nacional se quedó con las ganas de sumar a una estrella a su palmarés. El cuadro antioqueño perdió la gran final del fútbol colombiano ante Junior de Barranquilla (global 1-3) y le puso fin a un semestre cargado de altibajos.

REVIVA ACÁ LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO ENTRE NACIONAL Y JUNIOR

¿Diego Arias abandona Atlético Nacional tras perder la final de Liga?

Si antes de la definición del título el puesto del entrenador Diego Arias estaba en duda, ahora con la derrota las posibilidades de que se vaya del club son grandísimas. Es por lo anterior que le preguntaron en rueda de prensa al mismo Arias sobre qué pasará con su futuro.

“No es el momento para hacer evaluaciones individuales. En este momento, todos como institución estamos procesando lo que pasó en esta final y ya habrá tiempo para eso”, señaló inicialmente el DT.

Le puede interesar: ¡Junior campeón de la Liga 2026! Así quedó el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

Ante la negativa a dar una respuesta decisiva sobre un posible adiós, Arias comentó ser consciente de su complicada situación: “Es un momento en el que todos los que trabajamos en este club estamos con dolor y respetamos el dolor del hincha. Entiendo que en el lugar en el que estoy, todos los días se tienen este tipo de cuestionamientos. Lo asumo, lo respeto y lo siento como un privilegio, porque entiendo que tengo exigencias”.

El exfutbolista y ahora director técnico tomó las riendas de Nacional en septiembre del 2025 y a partir de entonces ha dirigido 47 encuentros. En ese lapso acumula 30 victorias, 7 empates y 10 derrotas, además de un título de Copa Colombia y el reciente subtítulo de Liga.

Lea también acá:¿Cuánto dinero ganó Junior por ser campeón de la Liga Colombiana? Conozca la millonaria cifra