¿Por qué se realizarán cortes de agua en Bogotá durante 24 horas? Revise si su barrio está afectado
Desde la Alcaldía de Bogotá aseguran que los cortes de agua se realizarán por mantenimiento para evitar afectaciones mayores.
La Alcaldía de Bogotá compartió el cronograma de cortes de agua en la capital colombiana y en el municipio de Soacha, Cundinamarca, para la semana del 26 al 29 de enero de 2026.
La mayoría de estos cortes en el servicio de agua potable se realizan por mantenimiento en las redes, mientras que otros son por cuestiones externas a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Barrios afectados por los cortes de agua en Bogotá y Soacha
Lunes 26 de enero
- Localidad de Puente Aranda
Barrio Gorgonzola, Industrial Centenario: Desde la calle 6 hasta la calle 13, entre la carrera 42 a la carrera 50. La afectación inicia a las 8:00 de la mañana e irá por 24 horas.
Martes 27 de enero
- Localidad de Teusaquillo
Barrio Acevedo Tejada: De la calle 26 a la calle 30, entre la carrera 30 a la carrera 33. La afectación es desde las 9:00 de la mañana por 24 horas.
- Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Rafael Escamilla: De la avenida calle 57R sur a la calle 58 sur, entre la carrera 66A a la carrera 70C. Desde las 10:00 de la mañana por 24 horas.
- Localidad de Kennedy
Zona Industrial, barrio Salazar Gómez: Desde la avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68G. La afectación va de 8:00 de la mañana por 24 horas.
- Localidades de Chapinero y Usaquén
Barrios Chicó Norte Sector III, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte: Desde la avenida carrera 9 hasta la carrera 45, entre la calle 93 y la calle 116. La afectación va desde las 10:00 de la mañana por 24 horas
Miércoles 28 de enero
- Localidad de Bosa
Barrios Chicó Sur, San Pedro, La Independencia, Bosanova, Los Sauces, Escocia y La Paz: De la calle 55 sur a la calle 88A sur, entre la carrera 82 a la avenida Guayacanes. La afectación inicia a las 10:00 de la mañana por 24 horas.
- Localidad de Suba
Barrio Padro Veraniego Norte: De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 de la mañana hasta por 24 horas debido a la instalación de una válvula.
Barrio Prado Veraniego Sur: De la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 de la mañana hasta por 24 horas. Afectación por instalación de válvula.
Barrios Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá. De la calle 116 a la calle 128B, entre la avenida Suba a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 de la mañana por 24 horas.
- Localidad de Usaquén
Barrios La Carolina y Country Sur: De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 de la mañana hasta por 24 horas.
Jueves 29 de enero
- Localidad de San Cristóbal
Barrio Altamira: De la calle 42A sur a la calle 44B sur, entre la carrera 12 este a la carrera 12B este. Desde las 10:00 de la mañana hasta por 24 horas.
- Localidad de Bosa
Barrios El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa: De la diagonal 73G sur a la calle 94A sur, entre la carrera 77G a la carrera 87I. Desde las 10:00 de la mañana hasta por 24 horas.
- Localidad de Kennedy
Barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 de la mañana hasta por 24 horas.
