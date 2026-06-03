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03 jun 2026 Actualizado 03:38

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Bogotá

Estas son las rutas SITP y desvíos viales en Bogotá por el Festival Popular al Parque 6 y 7 de junio

Planee su viaje durante el Festival Popular al parque, conociendo los cierres viales y rutas de SITP habilitadas durante este evento el 6 y 7 de junio.

De fondo: Secretaría de movilidad de Bogotá. Abajo se encuentra la imagen oficial del Festival Popular al Parque 2026 (Cortesía: Alcaldía de Bogotá / Idartes)

De fondo: Secretaría de movilidad de Bogotá. Abajo se encuentra la imagen oficial del Festival Popular al Parque 2026 (Cortesía: Alcaldía de Bogotá / Idartes)

De fondo: Secretaría de movilidad de Bogotá. Abajo se encuentra la imagen oficial del Festival Popular al Parque 2026 (Cortesía: Alcaldía de Bogotá / Idartes)

Juan Esteban Cárdenas

Bogotá
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El Festival Popular al Parque 2026 se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, donde todos los asistentes podrán disfrutar de música en vivo interpretada por 16 agrupaciones nacionales, internacionales y distritales, en una programación que contará con más de 170 músicos en escena.

Teniendo esto en cuenta la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres y desvíos viales para que aquellas personas que transiten por las calles de Bogotá planeen sus rutas de tránsito durante estas jornadas.

Lea más: Festival Popular al Parque 2026: recomendaciones y restricciones de la Alcaldía para el evento

Vías cerradas durante el Festival Popular al Parque 2026

Durante el desarrollo del evento se cerrará temporalmente:

  • Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, tanto el 6 y 7 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.
  • Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 06 y 07 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Desvíos autorizados

Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

  • Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).
  • Quienes circulan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).
  • Las personas que se desplacen sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).
Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026

  • Quienes van en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente (Ver Mapa 2).

Rutas de SITP habilitadas para el Festival Popular al Parque 2026

A los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

Revise aquí las rutas habilitadas tanto en la Avenida 68, Calle 53 como las estaciones de TransMilenio más cercanas:

Entre otros consejos, se recomienda:

  • Programar los viajes y actividades el sábado 06 y domingo 07 con anticipación, teniendo recargada la tarjeta TuLlave.
  • Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
  • Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
  • Respete las filas de abordaje e ingrese de manera organizada a los buses para agilizar la movilidad para todos los ciudadanos.

Este espectáculo está organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el mismo que está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años de edad y será de ingreso gratuito.

También puede consultar: Bogotá ofrece talleres en cine, videojuegos y fotografía para jóvenes: Conozca cómo aplicar

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