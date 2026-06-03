Estas son las rutas SITP y desvíos viales en Bogotá por el Festival Popular al Parque 6 y 7 de junio

De fondo: Secretaría de movilidad de Bogotá. Abajo se encuentra la imagen oficial del Festival Popular al Parque 2026 (Cortesía: Alcaldía de Bogotá / Idartes)

El Festival Popular al Parque 2026 se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, donde todos los asistentes podrán disfrutar de música en vivo interpretada por 16 agrupaciones nacionales, internacionales y distritales, en una programación que contará con más de 170 músicos en escena.

Teniendo esto en cuenta la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres y desvíos viales para que aquellas personas que transiten por las calles de Bogotá planeen sus rutas de tránsito durante estas jornadas.

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Vías cerradas durante el Festival Popular al Parque 2026

Durante el desarrollo del evento se cerrará temporalmente:

Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, tanto el 6 y 7 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, días 06 y 07 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Desvíos autorizados

Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026 Ampliar Mapa 1 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026 Cerrar

Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).

Quienes circulan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).

Las personas que se desplacen sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente (Tome como referencia el mapa 1).

Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026 Ampliar Mapa 2 de desvíos y rutas alternas para el Festival Popular al Parque 2026 Cerrar

Quienes van en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente (Ver Mapa 2).

Rutas de SITP habilitadas para el Festival Popular al Parque 2026

A los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

Revise aquí las rutas habilitadas tanto en la Avenida 68, Calle 53 como las estaciones de TransMilenio más cercanas:

Entre otros consejos, se recomienda:

Programar los viajes y actividades el sábado 06 y domingo 07 con anticipación, teniendo recargada la tarjeta TuLlave.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.

Respete las filas de abordaje e ingrese de manera organizada a los buses para agilizar la movilidad para todos los ciudadanos.

Este espectáculo está organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el mismo que está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años de edad y será de ingreso gratuito.

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