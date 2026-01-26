Bogotá

Cortes de agua Bogotá y Soacha del 26 al 29 de enero: suspensión por 24 horas en más de 10 barrios

¡Prográmese! Conozca aquí cuáles son los barrios con suspensión y en qué horarios:

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que realizará suspensión del servicio de agua en más de 10 barrios de la ciudad y en algunos sectores del municipio de Soacha.

Los cortes de agua se realizarán durante la semana del 26 al 29 de enero del 2026 por trabajos en redes de agua potable y obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y municipios aledaños.

Cortes de agua, lunes 26 de enero de 2026

  • Localidad de Puente Aranda

Gorgonzola, Industrial Centenario. De la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 42 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Cortes de agua, martes 27 de enero de 2026

  • Localidad de Teusaquillo

Acevedo Tejada. De la calle 26 a la calle 30, entre la carrera 30 a la carrera 33. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de totalizador.

  • Localidad de Ciudad Bolívar

Rafael Escamilla. De la avenida calle 57R sur a la calle 58 sur, entre la carrera 66A a la carrera 70C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Cortes de agua en Soacha, Cundinamarca

Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.Antigua: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19, entre la calle 21 a la calle 33A.Nueva: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19A, entre la calle 21 a la diagonal 33.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Maiporé. De la calle 3 a la calle 34 sur, entre la carrera 1 a la carrera 4. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

  • Localidad de Kennedy

Zona Industrial, Salazar Gómez. De la avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68G. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

  • Localidades de Chapinero y Usaquén

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte. De la avenida carrera 9 a la carrera 45, entre la calle 93 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Cortes de agua miércoles 28 de enero de 2026

  • Localidad de Bosa

Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia y La Paz. De la calle 55 sur a la calle 88A sur, entre la carrera 82 a la avenida carrera 89B (avenida Guayacanes). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

  • Localidad de Suba

Prado Veraniego Norte. De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

  • Localidad de Suba

Canódromo, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

  • Localidad de Suba

Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá. De la calle 116 a la calle 128B, entre la avenida Suba a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de purga.

  • Localidad de Usaquén

La Carolina, Country Sur. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 127 a la calle 134. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Cortes de agua Bogotá, jueves 29 de enero de 2026

  • Localidad de San Cristóbal

Altamira. De la calle 42A sur a la calle 44B sur, entre la carrera 12 este a la carrera 12B este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

  • Localidad de Bosa

El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa. De la diagonal 73G sur a la calle 94A sur, entre la carrera 77G a la carrera 87I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

  • Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

