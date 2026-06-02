Policía capturó en flagrancia a un hombre de 26 años señalado de robar al sur de Bogotá

Policía capturó en flagrancia de un hombre de 26 años señalado de robar al sur de la ciudad. (Foto: cortesía Policía Metropolitana de Bogotá)

En las últimas horas se presentó un grave hecho en el barrio San Antonio. Mientras la Policía Metropolitana de Bogotá realizaba labores de patrullaje observó a un ciudadano herido que perseguía a otro hombre mientras pedía auxilio.

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Ante la situación, los uniformados iniciaron la persecución y lograron capturar al presunto responsable a pocos metros del lugar.

De acuerdo con la información de la víctima, el ataque se produjo cuando llegaba a su vivienda en bicicleta. En ese momento, habría sido abordado por el capturado, quien lo intimidó, lo hirió y le robó el vehículo y sus pertenencias personales.

Asimismo, los elementos hurtados fueron recuperados y devueltos a su propietario, mientras que el ciudadano lesionado fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

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Según las autoridades, el capturado presenta siete anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, quedo puesto a disposición de la Fiscalía.