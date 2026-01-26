Cursos de natación GRATIS en Bogotá: como inscribirse y donde

Imagen de referencia natación, Foto de getty images y logo de el Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Bogotá inicia el 2026 con una nueva oferta deportiva dirigida a la ciudadanía. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió inscripciones para cursos gratuitos de natación.

Los cursos se desarrollarán durante el mes de febrero en tres Centros Felicidad (CEFE) de la capital: Fontanar del Río, en Suba; El Tunal, en el sur de la ciudad; y San Cristóbal.

La iniciativa busca fortalecer el acceso al deporte y la actividad física mediante escenarios adecuados y programas orientados al aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas acuáticas.

Los cursos están dirigidos a personas entre los 5 y los 75 años, sin importar su nivel de experiencia en natación.

¿Quiénes pueden inscribirse a los cursos de natación gratis del IDRD en Bogotá?

Los cursos están abiertos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que residan en Bogotá y cuenten con disponibilidad para asistir en los horarios establecidos.

No se requiere experiencia previa, ya que la oferta contempla distintos niveles de formación, desde iniciación hasta perfeccionamiento.

De acuerdo con el IDRD, estos espacios buscan no solo enseñar a nadar, sino también promover hábitos de vida saludable, el uso adecuado del tiempo libre y la apropiación de los escenarios deportivos distritales.

Fechas de inscripción y apertura de cupos de los cursos gratuitos de natación en Bogotá

La apertura oficial de cupos para los cursos de natación está programada para el 27 de enero de 2026 a partir de las 10:00 de la mañana, y estará disponible hasta agotar los cupos habilitados por el Instituto.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera virtual a través del Portal Ciudadano del IDRD, por lo que se recomienda a los interesados realizar el proceso con anticipación y contar con un registro activo en la plataforma.

Paso a paso para inscribirse a los cursos gratuitos de natación en Bogotá

Para aplicar a los cursos de natación, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al Portal Ciudadano del IDRD en (https://portalciudadano.idrd.gov.co/).

Realizar el registro con un correo electrónico y crear una contraseña, en caso de no estar previamente inscrito.

y crear una contraseña, en caso de no estar previamente inscrito. Verificar la cuenta a través del código que será enviado al correo electrónico registrado.

Ingresar nuevamente al portal y seleccionar el servicio de natación dentro de la oferta disponible .

. Elegir el CEFE y el horario según la disponibilidad de cupos.

Aceptar los términos y condiciones establecidos por el IDRD.

Asistir al lugar, fecha y hora asignados para el inicio del curso.

¿Cuándo inician y terminan los cursos de natación gratuitos en Bogotá?

Los cursos comenzarán en diferentes fechas, dependiendo del grupo asignado, los días 4, 6 y 7 de febrero de 2026, y se extenderán hasta el 5, 6 y 8 de marzo, respectivamente.

Las clases se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana, según la programación definida por el Instituto.

Desde el IDRD recomiendan a los ciudadanos revisar con atención la información del curso, confirmar su disponibilidad horaria y realizar el proceso de inscripción lo antes posible, teniendo en cuenta que los cupos son limitados y se asignan por orden de registro.

