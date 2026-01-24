Inician pagos de ingreso mínimo garantizado enero 2026 en Bogotá: ¿Cómo saber si es beneficiario?

Bogotá avanza en la finalización de los pagos correspondientes al ciclo 12 del año 2025 del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), dirigido a hogares en condición de pobreza extrema y a personas mayores.

Con este proceso, se da cierre al último ciclo del año anterior y se asegura la continuidad de las transferencias monetarias para estas poblaciones durante 2026.

De acuerdo con la información oficial, los pagos buscan garantizar que los beneficiarios cuenten con el apoyo económico sin interrupciones al iniciar el nuevo año, especialmente en un contexto en el que el costo de vida continúa representando un reto para miles de hogares en la capital del país.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

Puede consultar si usted o algún miembro de su familia es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado, ingresando al portal web de la Secretaría de Integración Social (https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado) donde habrá un apartado en el que podrá digitar su tipo, numero y fecha de expedición del documento.

Debe tener en cuenta que para poder recibir este beneficio debe estar registrado en los grupos A o B del Sisbén IV.

¿Cuándo serán los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado?

Según fuentes consultadas de la Secretaría de Integración Social, normalmente los pagos del ingreso mínimo garantizado suelen realizarse a mitad de mes en cada ciclo.

¿A quiénes están dirigidos los pagos del ciclo 12?

Las transferencias del ciclo 12 están dirigidas principalmente a hogares clasificados en pobreza extrema y a personas mayores que hacen parte del programa Ingreso Mínimo Garantizado.

Estos grupos han sido priorizados debido a su nivel de vulnerabilidad económica y social, y hacen parte del esquema de ayudas que se mantiene activo en la ciudad.

Con la finalización de este ciclo, se completa el esquema de pagos correspondiente a 2025, permitiendo que los beneficiarios continúen recibiendo el apoyo económico durante 2026, según los criterios establecidos por el programa.

Medios de pago del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Las transferencias monetarias del programa IMG se realizan a través de diferentes billeteras digitales habilitadas para facilitar el acceso a los recursos. Entre los medios de pago se encuentran DaviPlata, Nequi, MOVii, dale! y Bancamía, plataformas a las que los beneficiarios reciben directamente el dinero una vez se autoriza el desembolso.

En los casos en los que el pago se efectúa mediante giro, las personas beneficiarias deben esperar un mensaje de texto de notificación. Una vez recibida la confirmación, podrán acercarse a los puntos autorizados de Efecty para realizar el retiro del dinero correspondiente.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar periódicamente sus billeteras digitales y estar atentos a los mensajes de texto, especialmente en los casos de pago por giro. Asimismo, se recuerda que no es necesario realizar intermediaciones ni pagos adicionales para recibir las transferencias, ya que el proceso se efectúa directamente a través de los canales oficiales.

El cierre del ciclo 12 marca un paso clave en la continuidad del programa para 2026, en medio de los esfuerzos por mantener un esquema de apoyo económico dirigido a las poblaciones con mayores necesidades en Bogotá.

