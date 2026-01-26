Denuncian nueva modalidad de estafa en Bogotá: debe evitar estos mensajes para no ser víctima

Con el auge de la tecnología, los delincuentes han encontrado otras formas para quedarse con la información de sus víctimas y así cometer diferentes modalidades de estafa. Algunas de ellas, están relacionadas con el envío de mensajes de texto en los que prometen grandes sumas de dinero si se siguen ciertos pasos.

Ante esta situación, las autoridades han hecho un llamado para evitar que las personas caigan en este tipo de mensajes que aparentemente son enviados por entidades reconocidas en Colombia, ya que vienen con enlaces que llevan a páginas falsas en las que buscan robar información sensible como claves bancarias o contraseñas.

¿Cómo funciona esta modalidad de estafa?

Según explica la Secretaría de Seguridad de Bogotá, vienen circulando unos mensajes de texto vía SMS en el que se hacen pasar como empresas de envíos de giros o entidades similares que prometen falsos pagos en efectivo a nombre de la persona que está llegando. Estos indican directamente en el cuerpo del texto la entrega de dinero a cierta cantidad de personas, teniendo en cuenta su número de cédula.

Además de este mensaje, hay un enlace corto con la supuesta lista de cédulas beneficiadas con este pago. Sin embargo, la entidad distrital advierte que estos pueden contener malware peligroso para el celular o dirigen a páginas que simulan ser legítimos para robar información sensible, incluyendo usuarios y claves bancarias con los cuales puedan extraer el dinero de sus potenciales víctimas.

“No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados por mensajes de texto o correo electrónico. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”, explica César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

¿Cómo se puede evitar este tipo de estafa?

Según explica la Secretaría de Seguridad de Bogotá, hay cuatro recomendaciones puntuales que pueden implementar los ciudadanos para evitar ser víctima de este tipo de estafas:

No hacer clic al enlace que llega por mensaje de texto

No compartir sus datos personales

No reenviar el mensaje

Bloquear el número desde el cual se envío el texto.

Por otra parte, si una persona fue víctima de estos falsos mensajes de texto, puede reportar el caso directamente al CAI Virtual de la Policía o también puede comunicarse con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia.

⚠️ ¡Pilas! Están circulando mensajes de texto que prometen supuestos pagos en efectivo y contienen enlaces sospechosos.



❌ No haga clic

❌ No comparta sus datos

❌ No reenvíe el mensaje

❌ Bloquee el número



Estos links pueden ser intentos de estafa para robar información… pic.twitter.com/QlZUnE97Mf — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 19, 2026

¿Qué entidades entregan dinero en Colombia?

Es importante señalar que en Colombia existen programas sociales como el Ingreso Mínimo Garantizado, en donde se entrega el dinero por medio de entidades como Efecty o también a través de una transferencia desde billeteras digitales, incluyendo Nequi y Daviplata. En estos casos, la Secretaría de Integración Social se encargará de notificar directamente al beneficiario sobre el giro para que lo pueda recibir sin la necesidad de acudir a terceros.

Por otra parte, Nequi y Daviplata informan directamente desde sus aplicaciones móviles o por sus redes sociales oficiales sobre cualquier concurso en el que se entregue dinero en efectivo o diferentes premios a partir de las condiciones que se manejen en cada uno de ellos.