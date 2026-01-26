Fuertes lluvias en Bogotá: ¿cómo está la movilidad y qué afectaciones hay?
Durante este lunes, 26 de enero, se han registrado lluvias en 14 localidades. Hay encharcamientos en varios puntos de la capital.
Durante la tarde de este lunes, 26 de enero, se han registrado fuertes lluvias en varios puntos de la capital del país. Las localidades que se ha visto afectadas son: Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.
Debido a la emergencia, se reportan algunos encharcamientos y daños en redes de alcantarillado con afectación en vía pública, en las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme, y una caída de árbol en Chapinero sin daños a personas o viviendas.
Los encharcamientos se han dado en las siguientes zonas de la ciudad:
- Av. Primero de Mayo con carrera 19
- Carrera 15 con calle 100, N-S
- Carrera 7 con calle 92 y a la altura de Avenida Chile
- Calle 51 con Av. Boyacá
- Av. Circunvalar con calle 84
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha realizado seguimiento a la evolución de las precipitaciones a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el cual monitorea en tiempo real la actividad eléctrica, los niveles de lluvia y el comportamiento de ríos y quebradas.
“De manera articulada, los equipos de gestión del riesgo, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, continúan atentos a cualquier situación que se presente en la ciudad”, dice el IDIGER.
En ese sentido, el instituto hace las siguientes recomendaciones:
- Revisar, limpiar y asegurar techos, canales y bajantes de la vivienda.
- No arrojar basuras a calles, alcantarillas o quebradas, para evitar taponamientos.
- Evitar permanecer bajo árboles, vallas, techos livianos o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.
- Planear los desplazamientos y evitar transitar cerca de ríos, quebradas o zonas de ladera durante lluvias intensas.
- Reportar de inmediato a la Línea 123 cualquier encharcamiento profundo, deslizamiento o situación de riesgo.