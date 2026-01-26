Metro de Bogotá: desde esta noche se cerrará la intersección de la Av. Caracas con calle 64

Obra del metro de Bogotá en la avenida Caracas con calle 64. Foto: Alcaldía de Bogotá

A partir de esta noche se realizará el cierre de la intersección de la Av. Caracas con calle 64 debido a obras relacionadas con el Metro de Bogotá. Además de la intersección, también se cerrará el separador norte central, las calzadas occidental y oriental y la ciclorruta. Los trabajos se realizarán en horario nocturno de 10:00 de la noche a 4:30 de la mañana.

Los vehículos que se desplacen hacia el occidente de la ciudad podrán continuar por la carrera 13 hacia el sur y, a la altura de la calle 60, girar hacia el occidente por la calle 60. Por esta misma vía, podrán tomar la carrera 17 al norte, para seguir al occidente por la calle 64.

Para los peatones y biciusuarios, Metro Bogotá recomienda utilizar el paso peatonal más cercano a la intersección. “Ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras, los ciudadanos podrán acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 72 #10-34, centro comercial Avenida Chile, local 147”, dice la entidad.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

La primera línea del Metro de Bogotá sigue avanzando. Durante diciembre de 2025, el avance llegó a 70,72%, un aumento del 2,08% en comparación con el mes de noviembre de 2025, donde las obras lograron un avance general del 68,64%.

Además, ya se han construido diez kilómetros de viaducto. La semana pasada llegó a Bogotá el quinto tren del Metro, el cual partió en barco desde la ciudad de Quingdao, China, el pasado 17 de diciembre de 2025. Los seis vagones que lo conforman ya están en el patio taller de Bosa.

“Cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán a inicios de este mes. De esta manera, el Distrito sigue avanzando en la construcción del proyecto clave para la movilidad de la capital del país.

