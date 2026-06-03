Feria de empleo en Fontibón: fecha, hora y cómo postularse

Feria de empleo en Fontibón | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá

Bogotá si con su campaña de empleo y anunció una nueva feria de empleo. En esta oportunidad, son 150 vacantes para gestores de soluciones financieras.

Lea también: Semana Ambiental 2026 en Bogotá: Conozca el cronograma, actividades y horarios en el Jardín Botánico

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en compañía de la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S. han puesto a disposición de todos los interesados y quienes cumplas con los requisitos 150 vacantes en el sector de ventas.

¿Cómo son las vacantes?

Para esta ocasión, la convocatoria laboral está dirigida a bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Detalles

Salario: $ 1.750.905 + auxilio de transporte ($ 240.095) + prestaciones de Ley.

$ 1.750.905 + auxilio de transporte ($ 240.095) + prestaciones de Ley. Comisiones: Los trabajadores pueden llegar a tener comisiones con un promedio entre $ 3.500.000 y $ 4.500.000, según su desempeño laboral.

Los trabajadores pueden llegar a tener comisiones con un promedio entre $ 3.500.000 y $ 4.500.000, según su desempeño laboral. Requisitos: Interesados con o sin experiencia previa pueden ser contratados.

Interesados con o sin experiencia previa pueden ser contratados. Formación: La convocatoria está dirigida para personas con estudios desde bachillerato, técnicos o tecnólogos.

La convocatoria está dirigida para personas con estudios desde bachillerato, técnicos o tecnólogos. Funciones: Venta de productos financieros e intangibles.

Le recomendamos: FBI advierte de una nueva ciberestafa con IA que vulnera cuentas y contraseñas

¿Cuáles son los requisitos?

Todas las personas interesadas en esta convocatoria deberán confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el siguiente link.

De igual manera, debe llevar su documento de identidad original junto a su hoja de vida impresa.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Los interesados deberán asistir este miércoles 3 de junio de 2026, de 8:00 A.M. a 12:00 M. en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55. Módulo 1 – Oficinas 215 y 216.

Le puede interesar: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

Escuche Caracol Radio en vivo: