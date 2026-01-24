Por impuesto predial y vehicular, Bogotá dejó de recibir más de $734 mil millones, según el Concejo

Durante el debate de control político llevado a cabo en el Concejo de Bogotá y citado por los concejales Julián Uscátegui Pastrana, Sandra Forero Ramírez y Óscar Ramírez Vahos se cuestionó la destinación, ejecución y comunicación de los impuestos en la capital del país.

Uscátegui advirtió que, en los últimos cinco años, la ciudad dejó de recibir más de $403.301.156.639 pesos asociados al impuesto predial, así como $331.365.662.651 pesos referentes al impuesto vehicular, “cifras que representan montos significativos frente a sectores como seguridad, mujer y desarrollo económico”, explica el concejal. Al mismo tiempo propone evaluar medidas de alivio y amnistía tributaria para facilitar el pago de obligaciones en mora y normalizar la cartera distrital.

Así mismo, Uscátegui aclaró que los aportes voluntarios de los mismos impuestos (prediales y vehiculares) han sumado cerca de $10.000.000.000 de pesos en los últimos 10 años.

Durante la sesión especial, se cuestionó que: “Dichos aportes son destinados para fortalecer la seguridad; sin embargo, la normativa establece que la destinación de estos recursos debe realizarse dos años después del recaudo, por lo que su ejecución correspondería a la vigencia 2026″.

Por otro lado, la concejal Diana Diago cuestionó el cumplimiento de los compromisos asociados al aporte voluntario del 10 % en los impuestos, y alerta que dichos recursos no se destinaron a fortalecer capacidades en seguridad, sino a programas de transferencias monetarias y apoyo social. “Existe una falta de coherencia entre el mensaje público de la Administración y la ejecución presupuestal, lo que afecta la confianza de la ciudadanía que realiza aportes con una finalidad específica”, comenta la concejal Sandra Forero sobre el mismo tema.

En respuesta, la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena, explicó que: “La programación presupuestal de los aportes voluntarios se realiza con un rezago de dos vigencias, debido a los tiempos de cierre y aprobación del presupuesto”; por lo tanto, los recursos recaudados en 2024 y 2025, destinados al programa “Bogotá Camina Segura”, fueron programados para la vigencia 2026.