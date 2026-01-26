Con 75% de la matrícula comienza el año escolar 2026 en Boyacá

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco anunció que los recursos para el Programa de Alimentación Escolar están garantizados / Foto: Prensa Secretaría de Educación de Boyacá.

Tunja

La secretaria de educación de Boyacá, Marcela Blanco informó que se ha presentado una reducción en la matrícula para este año y hasta ahora sólo se han matriculado un poco más de 86 mil estudiantes y hay cupos disponibles todavía.

Reconoció que se ha registrado una leve disminución en la matrícula jalonada por la reducción en la natalidad, un fenómeno que se presentan en todo el país.

La secretaria también confirmó que el PAE está garantizado

“Hemos trabajado articuladamente desde la subdirección del PAE en cabeza del ingeniero Óscar Carrillo y su equipo y de todos los alcaldes y los equipos en territorio para que se pueda dar la contratación efectiva y el inicio del Programa de Alimentación Escolar desde el lunes 26 de enero en nuestras instituciones educativas. Ya iniciamos en nuestra institución educativa de Cubará porque es en un calendario diferente. Los niños ya están allí y también están garantizado el PAE en esta institución”.

La funcionaria se refirió a los costos adicionales que tendrá este año la contratación de las operarias del Programa de Alimentación Escolar.

“La formalización de nuestras economas y el pago justo con ellas con el incremento del salario mínimo, por lo tanto, se están haciendo estos ajustes para las instituciones educativas, sobre todo donde hay menos niños, que es donde más impacto tiene este aumento, pero ya se está trabajando con el equipo de la gobernación y en articulación con todos los municipios para poder llegar a completar el primer semestre, que es lo que en este momento contratado”.

La secretaria de Educación de Boyacá, Marcela Blanco anunció que los recursos para el Programa de Alimentación Escolar están garantizados para el primer semestre, con apoyo del gobierno nacional y las alcaldías y para el segundo semestre con recursos de la gobernación.