Crece la preocupación en Huila por cerca de 9.000 niños que aún no están matriculados

Jornadas especiales de matrícula se adelantan en varios municipios del Huila para evitar que niños y jóvenes se queden por fuera del sistema educativo.

Con el inicio del calendario escolar 2026 en el Huila, las autoridades departamentales expresaron su preocupación ante la falta de matrícula de cerca de 9.000 niños, niñas y jóvenes, una situación que podría derivar en deserción escolar y exposición a escenarios de riesgo como el trabajo infantil.

Aunque cerca de 120.000 estudiantes ya regresaron a las aulas en instituciones educativas públicas del departamento, el Gobierno del Huila intensificó una campaña para reforzar la matrícula en los 35 municipios no certificados, donde aún se adelantan jornadas especiales para facilitar el proceso a los padres de familia.

Desde la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, se hizo un llamado urgente a los acudientes para garantizar el derecho a la educación de los menores y evitar que permanezcan en las calles. Según las autoridades, la falta de escolarización aumenta el riesgo de que los niños sean vulnerados en entornos no adecuados.

Natalia Alejandra Ortiz, líder de la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, señaló que la dependencia se unió a la Brigada Educativa de la Secretaría de Educación para lograr que ningún menor se quede por fuera del sistema escolar. “Invitamos a los padres a matricular a sus hijos y a respetar ese derecho fundamental que tienen los niños a la educación”, indicó.

La Gobernación del Huila espera que durante esta semana se logre reducir significativamente el número de menores sin matrícula, reiterando que la educación es clave para prevenir problemáticas sociales como el consumo de drogas y el abuso infantil.