CAR advierte sobre posible llegada de un fuerte Fenómeno del Niño en septiembre y llama a prepararse

En 2024 más de 80 municipios de Boyacá sufrieron de escasez de agua debido a la llegada del Fenómeno del Niño / Foto: Suministrada.

Chiquinquirá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) lanzó una alerta preventiva a los municipios de Boyacá y Cundinamarca ante la alta probabilidad de que se presente el Fenómeno del Niño a partir de septiembre de este año, situación que podría generar afectaciones en el abastecimiento de agua y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Así lo manifestó el director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yilber González, quien señaló que, según los reportes de las entidades encargadas del monitoreo climático y la gestión del riesgo, actualmente existe una probabilidad cercana al 60 % de ocurrencia de este fenómeno, cifra que aumentaría hasta el 90 % para el mes de septiembre.

“Sabemos que se viene una situación muy compleja como la que vimos en 2024 e incluso podría tratarse de un súper Niño, es decir, una condición aún más gravosa, por lo que debemos prepararnos desde ahora”, indicó el funcionario.

González recordó que durante el año 2024 más de 84 municipios de Boyacá registraron alertas naranja y roja debido a la escasez de agua, obligando a varias comunidades a abastecerse mediante carrotanques. Además, advirtió que las altas temperaturas y la reducción de lluvias favorecen la ocurrencia de incendios forestales y otros impactos ambientales.

Acciones preventivas

Frente a este panorama, la CAR aseguró que ha venido desarrollando diferentes estrategias para mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios.

Entre las acciones destacadas se encuentra la implementación de bancos de agua municipales con capacidad de almacenamiento de hasta 10 mil litros, actualmente disponibles en municipios como Caldas, Buenavista, Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema y Ráquira.

Asimismo, la entidad ha impulsado la construcción de 354 unidades productivas sostenibles en zonas rurales, cada una con capacidad para almacenar cerca de 120 metros cúbicos de agua mediante reservorios destinados a enfrentar periodos de sequía.

Estos proyectos también incluyen plantas de biocompostaje y la siembra de más de 200 árboles por predio intervenido, con el propósito de fortalecer la conservación ambiental y la protección de las fuentes hídricas.

Cosecha de agua y educación ambiental

Otra de las estrategias implementadas por la CAR ha sido la entrega de tanques para la cosecha de agua lluvia. Según el balance presentado por la entidad, durante la actual administración se han distribuido 600 tanques y se prevé la entrega de otros 600 en los próximos meses.

De igual manera, la corporación mantiene programas de educación y sensibilización ambiental orientados a promover el uso responsable del agua, la reducción de vertimientos contaminantes y la adopción de prácticas sostenibles tanto en las zonas urbanas como rurales.

“El llamado es a generar conciencia sobre el impacto que nuestras actividades diarias tienen sobre el medio ambiente y a realizar acciones de compensación como la siembra de árboles y el uso de productos biodegradables”, explicó González.

Invitación al ahorro de agua

Finalmente, la CAR invitó a la ciudadanía a prepararse para la posible llegada del Fenómeno del Niño mediante medidas sencillas como el ahorro de agua, la captación de aguas lluvias y la protección de las fuentes hídricas.

La entidad destacó que las labores de recuperación ambiental adelantadas en el complejo lagunar de Fúquene han contribuido a mejorar las condiciones de abastecimiento en la región, aunque insistió en que es necesario mantener las acciones preventivas ante un escenario climático que podría ser más severo que el registrado en años anteriores.

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