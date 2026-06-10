Muertes violentas aumentaron 57,14 % en Tunja durante los primeros cuatro meses de 2026

Aumentan los homicidios y accidentes fatales en Tunja: Medicina Legal reporta alza del 57,14 % en muertes violentas

Tunja

Según cifras de Medicina Legal, los homicidios, los accidentes de tránsito, las muertes accidentales y los suicidios registraron incrementos frente al mismo periodo de 2025.

Las muertes violentas en Tunja aumentaron un 57,14 % entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Así lo dio a conocer en Caracol Radio Jacinto Pineda, director de Investigaciones de la ESAP, quien explicó que el incremento está asociado principalmente al aumento de los homicidios y de las muertes derivadas de accidentes de tránsito.

“Cuando hacemos un comparativo con lo que ocurrió en este mismo periodo de 2025 en la ciudad de Tunja, hubo un incremento de las muertes violentas del 57,14 %. Esto fundamentalmente está relacionado con el aumento de homicidios”, señaló.

Según las cifras, los homicidios pasaron de dos casos registrados entre enero y abril de 2025 a cuatro durante el mismo periodo de 2026, lo que representa un incremento del 100 %.

De igual manera, las muertes en eventos de transporte aumentaron de siete a diez casos, mientras que las muertes accidentales pasaron de tres a cinco. Los suicidios también registraron un crecimiento, al pasar de dos casos en 2025 a tres en lo corrido de este año.

Aunque el investigador destacó que los indicadores de Tunja siguen siendo bajos frente a los registros nacionales, advirtió que el comportamiento de las cifras debe generar preocupación en el ámbito local.

“Pese a que estas cifras, cuando se comparan con el nivel nacional, son bajas, dentro de la dinámica nuestra como ciudad sí deben prender alarmas, porque estos saltos cuantitativos no se pueden perder de vista”, afirmó.

Pineda hizo un llamado a las autoridades y a diferentes sectores para fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad, salud mental y seguridad vial.

“Todos los sectores, tanto los que tienen que ver con la seguridad como los relacionados con salud mental por el crecimiento de suicidios, o las autoridades de tránsito por los eventos de transporte, tienen que redoblar esfuerzos para que esta dinámica no siga dándose en la ciudad de Tunja”, agregó.

Finalmente, indicó que el reto para la capital boyacense es evitar que este incremento se convierta en una tendencia y mantener los bajos niveles de violencia que históricamente la han caracterizado.