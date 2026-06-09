Tunja tiene nueva secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial

La arquitecta Maira Jimena González González asumió la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja. La nueva funcionaria es arquitecta de la Universidad Santo Tomás, especialista en Contratación Estatal y magíster en Gestión del Patrimonio para el Desarrollo Territorial. Su formación académica y trayectoria profesional se han desarrollado en la capital boyacense, donde ha trabajado en proyectos relacionados con la gestión cultural, turística y patrimonial.

González cuenta con experiencia en la formulación, gestión y ejecución de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la cultura, el turismo y el patrimonio como herramientas para el desarrollo territorial. Además, ha liderado procesos de articulación entre comunidades, entidades públicas, organizaciones privadas y organismos de cooperación internacional, participando en mesas de concertación y espacios de planificación estratégica.