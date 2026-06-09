Boyacá activa vacunación especial para prevenir sarampión y rubéola

La Secretaría de Salud de Boyacá puso en marcha la estrategia “Dosis Cero”, una campaña extraordinaria de vacunación dirigida a niños entre los seis y once meses de edad para fortalecer la protección contra el sarampión y la rubéola.

Sandra Milena Antolínez, referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Gobernación, explicó que la medida responde a la alerta epidemiológica existente en varios países de América y al riesgo de importación de casos asociados al aumento de la movilidad internacional.

La funcionaria indicó que las vacunas ya fueron distribuidas en los 123 municipios del departamento y están disponibles en las instituciones habilitadas para la aplicación de biológicos. La campaña busca reforzar la inmunidad de la población infantil más vulnerable.

Las autoridades sanitarias programaron una jornada departamental de vacunación para el próximo 20 de junio. La Secretaría de Salud reiteró que las dosis son gratuitas y exhortó a padres y cuidadores a acudir a los puntos de vacunación más cercanos.