Cartagena

Vigilancia y PAE garantizados para el regreso a clases en Cartagena

Las instituciones oficiales volverán a las aulas el próximo lunes 26 de enero

Regreso a clases

Regreso a clases(Alcaldía de Cartagena)

La Secretaría de Educación confirmó que el servicio de vigilancia está garantizado desde el primer día, gracias a la continuidad del contrato anterior, que se extenderá hasta el 19 de febrero.

La nueva licitación, cuyo proceso de adjudicación se realizará el 9 de febrero, tendrá un valor cercano a los 54 mil millones de pesos y cubrirá la seguridad de 185 instituciones educativas, con más de mil vigilantes.

Además, el Distrito confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está asegurado hasta el año 2027, garantizando la atención de más de 178 mil estudiantes en la ciudad.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que desplegará operativos en las diferentes instituciones educativas de la capital de Bolívar para garantizar un regreso a clases seguro para los estudiantes.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad