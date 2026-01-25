Vigilancia y PAE garantizados para el regreso a clases en Cartagena

La Secretaría de Educación confirmó que el servicio de vigilancia está garantizado desde el primer día, gracias a la continuidad del contrato anterior, que se extenderá hasta el 19 de febrero.

La nueva licitación, cuyo proceso de adjudicación se realizará el 9 de febrero, tendrá un valor cercano a los 54 mil millones de pesos y cubrirá la seguridad de 185 instituciones educativas, con más de mil vigilantes.

Además, el Distrito confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está asegurado hasta el año 2027, garantizando la atención de más de 178 mil estudiantes en la ciudad.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que desplegará operativos en las diferentes instituciones educativas de la capital de Bolívar para garantizar un regreso a clases seguro para los estudiantes.