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10 jun 2026 Actualizado 12:26

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Bares de Boyacá esperan aumentar más del 40 % su aforo durante la Copa Mundial de Fútbol

El sector espera más clientes y mayores ventas durante el Mundial.

Bares de Boyacá esperan aumentar su aforo en más del 40 % durante el Mundial de Fútbol

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