PAE en Neiva garantiza 32.500 raciones desde el primer día de clases

La Secretaría de Educación de Neiva verifica las condiciones técnicas y sanitarias del operador para iniciar la entrega de raciones este 26 de enero.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Educación, anunció que todo está listo para el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de cara al calendario académico 2026. Según la jefe de la cartera educativa, Olga Lucía Castaño Muñoz, el programa comenzará a operar desde este lunes 26 de enero, beneficiando a 32.500 estudiantes de las zonas urbana y rural.

“Estamos en la fase final de alistamiento para garantizar que, desde el primer día de clases, nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con su complemento nutricional. La meta es asegurar la permanencia escolar y la calidad alimentaria bajo condiciones estrictas de inocuidad”, señaló la secretaria Castaño. —

Para este año, la administración municipal destinó una inversión aproximada de $20.496 millones de pesos. El proceso contractual, realizado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, permitió asegurar el servicio de manera anticipada. Las raciones se distribuirán en tres modalidades:

Complementos alimentarios (jornadas mañana y tarde).

Almuerzos escolares preparados en sitio.

Raciones industrializadas para sedes que aún no cuentan con infraestructura de cocina adecuada.

La funcionaria también destacó que la cobertura llega a 36 instituciones educativas oficiales que agrupan 169 sedes, y que la focalización de los beneficiarios se ajustará dinámicamente según el reporte de matrícula en el sistema SIMAT.