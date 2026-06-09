Consejo de Estado ratifica pérdida de investidura de concejal de Cuítiva
El alto tribunal confirmó la salida de José Antonio Cepeda Tenza del Concejo de Cuítiva al concluir que ejerció como apoderado ante una entidad pública del municipio, conducta prohibida para los cabildantes.
El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura del concejal de Cuítiva, Boyacá, José Antonio Cepeda Tenza, al establecer que ejerció como apoderado en actuaciones adelantadas ante una entidad pública de su propio municipio, conducta prohibida por el régimen de incompatibilidades de los concejales. La corporación concluyó que el cabildante actuó en representación de particulares dentro de procesos tramitados ante la Inspección de Policía de Cuítiva durante el período constitucional 2024-2027.
Aunque el Tribunal Administrativo de Boyacá había considerado que la conducta fue dolosa, el alto tribunal modificó esa conclusión y determinó que existió culpa grave. Sin embargo, precisó que esta forma de responsabilidad es suficiente para imponer la sanción de pérdida de investidura. La sentencia señala que Cepeda Tenza, además de ser abogado, fue advertido durante el trámite sobre la existencia de la incompatibilidad, pese a lo cual continuó actuando como apoderado.
En la misma decisión, el Consejo de Estado analizó una segunda acusación relacionada con una presunta indebida destinación de dineros públicos por el cobro del reconocimiento de transporte como concejal. Tras estudiar el caso, la Sala concluyó que no existían pruebas para demostrar un uso irregular de recursos públicos y descartó esa causal.
No obstante, mantuvo la pérdida de investidura por la violación al régimen de incompatibilidades y reiteró que los concejales no pueden actuar como apoderados ante entidades públicas del respectivo municipio.