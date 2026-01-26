Anuncian las fechas de la Feria de las Flores de Medellín 2026: Arrancará el 31 de julio

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó el calendario de los eventos de ciudad que se tienen previstos durante el año 2026 y que tendrá su arranque Festival del Libro Infantil de Medellín, en Parques del Río, del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, con una programación de entrada libre.

Feria de las Flores

Uno de los eventos más importantes de la ciudad es la Feria de las Flores, que este año se hará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, con más de cien eventos y actividades durante los 10 días de feria.

Uno de los eventos centrales es el tradicional Desfile de Silleteros, que se tiene previsto el 9 de agosto.

Eventos del libro

El Festival del Libro Infantil se hará entre el 26 de febrero y el primero de marzo en Parques del Río con actividades gratuitas para los asistentes.

El siguiente evento de la literatura será entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, es la versión número 20 de la Feria Popular Días del Libro, que se hará en el barrio Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

En julio, se hará la decimoctava versión de la Parada Juvenil de la Lectura, que se llevará a cabo entre el sábado 4 y el domingo 5 del séptimo mes del año.

Entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre se celebrarán los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y la zona norte de la ciudad.

Otros eventos del primer semestre

Entre el 23 y el 29 de marzo se tiene prevista la Semana del Teatro, con diferentes presentaciones de obras y grupos que mostrarán su talento local.

En abril se conmemorará el mes de la danza, entre el jueves 23 y el miércoles 29 del cuarto mes del año.

Los eventos de ciudad continuarán en mayo con las audiciones de Altavoz, entre el 16 y el 24 de ese mes.

El Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y el Festival Internacional de Tango serán en los primeros días de junio.

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, explicó que “Según Medellín Cómo Vamos, la asistencia a actividades culturales alcanzó, en 2025, su cifra más alta: el 77 % de la ciudadanía participó en algún evento cultural; un crecimiento que confirma que cuando llevamos la cultura a los barrios, la gente se apropia, participa y transforma su entorno”.

Eventos del segundo semestre

Además de la Feria de las Flores y la Fiesta del Libro, se tienen previstas diferentes actividades para el segundo semestre del presente año.

En julio, se hará el Medellín Urbana Fest con batallas de freestyle, muralismo y canto. Ese mismo mes se tienen previstos los conciertos de Ciudad Altavoz.

En octubre será el Festival Internacional de Altavoz, entre el 10 y el 12 de ese mes; Festiafro será el 10 de octubre y la Fiesta de la Diversidad, el 24 y el 25 del décimo mes del año.

Noviembre tendrá el festival del cine y de las artes, Miradas; también se tiene programado Danzamed entre el miércoles 18 y el domingo 22 de noviembre; también se tendrá el Festival Internacional de Bandas Musicomarciales.

El año se cierra con el Festival de Navidad Medellín Te Quiere, que rinde homenaje a las tradiciones de nuestra ciudad, entre el viernes 27 de noviembre y el domingo 13 de diciembre.