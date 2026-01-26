Maniobras militares del Ejército en Briceño Antioquia tras enfrentamientos de grupo ilegales

Soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional hacen presencia en zona rural del municipio de Briceño en el departamento de Antioquia, donde se registran enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, afectando a la población civil.

Los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, mantienen a familias confinadas en al menos 10 veredas, mientras las autoridades evalúan posibles desplazamientos, informaron fuentes locales y de la Fuerza Pública.

“Nos encontramos en el municipio Briceño Antioquia y su área general adelantando maniobras militares con el fin de apoyar a las comunidades que han sido víctimas de las confrontaciones armadas entre grupos ilegales”, aseguraron las tropas de la Cuarta División.

La información recopilada ubica el epicentro de los enfrentamientos en la vereda El Roblal, donde la comunidad se ha concentrado en una vivienda.

“Estos grupos han dejado a su paso artefactos explosivos instalados que han frenado el avance oportuno de nuestras unidades”, reiteró el Ejército.

En las últimas horas se adelantó un consejo de seguridad virtual con participación de autoridades civiles y militares, donde analizaron la situación de orden público, verificar el impacto humanitario y definir medidas de atención y control en el territorio.