Feria de las Flores 2025: ¿Por qué se celebra el Desfile de Silleteros? Programación, boletería y más (Getty Images)

La Feria de las Flores de Medellín es una de las fiestas culturales más importantes del país. Se trata de un evento que salvaguarda las tradiciones de la región, especialmente las relacionadas con uno de los bienes más preciados de Colombia: su diversidad en flores.

En esta versión, la feria cumple 68 años desde su primera celebración. Para celebrarlo, tiene una amplia programación que incluye el icónico Desfile de Silleteros. Santiago Silva, el secretario de Cultura ciudadana de Medellín y Personaje de la Semana en Caracol Radio, se refirió al gran valor cultural y social que tiene toda esta celebración paisa.

¿Qué significado tiene el Desfile de Silleteros?

De acuerdo con Silva, este es uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de las Flores. “El desfile no solo es el cierre de la Feria, sino también es el momento de la gran celebración y homenaje a la tradición campesina de Medellín, sobre todo a ese trabajo de floricultura y de tradición que han venido adelantando los silleteros de Santa Elena durante ya muchos años”, aseguró.

De acuerdo con el secretario de Cultura, la cultura silletera tiene un gran valor porque es patrimonio inmaterial de la Nación, un reconocimiento que le da el país por la relevancia de la tradición.

“El nacimiento particular de la tradición está en los campesinos de Santa Elena, quienes bajaban de las montañas al centro de Medellín a vender sus flores. Esto lo hacían gracias a las estructuras de madera conocidas como sillitas, las cuales se usaban antes de esto para cargar personas”, aseguró.

La manera en la que se organizaban las flores en las silletas comenzó a convertirse en una estampa o un logo particular de la plaza de flores. Años más tarde, se planteó el primer desfile de campesinos que llevaron sus arreglos de sillitas puestas con flores para llevarlas a vender.

¿Por qué es tan importante este desfile?

Silva explica que el desfile tiene una gran relevancia por varias razones. Lo primero es que los 10 días de programación convocan a más de 300.000 personas, entre extranjeros, nacionales y oriundos del departamento, que se desplazan a Medellín.

“Esto nos puede estar representando una rama económica de un poco más de los 100.000 millones de pesos”, aseguró. Además, las ganancias económicas también se ven en el turismo que se impulsa por estos días, así como por el movimiento en los hoteles y restaurantes.

“Entonces, la verdad es que la feria de las flores es uno de los momentos en donde más se moviliza la economía de la ciudad y en donde el turismo de Medellín, que se viene consolidando en los últimos años, también tiene un impulso muy importante”, confirmó Silva.

Programación de la Feria de las Flores

Las actividades programadas para los próximos días son:

Tapete de flores más grande del país : está en el Centro Comercial Santa Fe y estará hasta el 31 de agosto.

: está en el Centro Comercial Santa Fe y estará hasta el 31 de agosto. Ciclada silletera: pedaleando entre flores y tradiciones : está hasta el 18 de agosto en el Parque Arví.

: está hasta el 18 de agosto en el Parque Arví. Gran Final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín : será en la Plaza Gardel, a las 6 de la tarde, este viernes, 8 de agosto.

: será en la Plaza Gardel, a las 6 de la tarde, este viernes, 8 de agosto. Desfile de Chivas y Flores : en la Avenida Regional (desde el Puente de Guayaquil) el 9 de agosto.

: en la Avenida Regional (desde el Puente de Guayaquil) el 9 de agosto. Desfile Héroes de la patria : en la calle Colombia el 9 de agosto.

: en la calle Colombia el 9 de agosto. Súper concierto: en el Estadio Atanasio Girardot el 9 de agosto en la noche.

en el Estadio Atanasio Girardot el 9 de agosto en la noche. 68° Desfile de Silleteros: será el 10 de agosto en la Plaza Mayor.

