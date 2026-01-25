Segundo extranjero condenado a cadena perpetua por explotar sexualmente a menores en Colombia

Medellín, Antioquia

Un ciudadano estadounidense fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores cometidos en Colombia, convirtiéndose en el segundo extranjero sentenciado con la máxima pena por este tipo de crímenes, según confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El condenado es Manuel Poceiro, de 66 años, quien fue hallado responsable de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual, delitos que incluyeron víctimas en Medellín y en otras ciudades del país. Durante la investigación, las autoridades encontraron en su teléfono celular docenas de imágenes y videos de abuso sexual infantil, varios de ellos producidos en territorio colombiano.

Cooperación internacional y procesos judiciales

La condena fue posible gracias a un trabajo conjunto entre autoridades de Colombia y Estados Unidos, en el que participaron agencias federales estadounidenses y organismos judiciales colombianos. Desde la Alcaldía de Medellín se destacó que este fallo ratifica la efectividad de la cooperación internacional para perseguir redes de explotación sexual infantil que operan de manera transnacional.

El alcalde Federico Gutiérrez subrayó que este es el segundo caso de un extranjero condenado a cadena perpetua por este tipo de delitos, luego de una sentencia previa contra otro ciudadano estadounidense, y aseguró que las investigaciones continúan para identificar y judicializar a más responsables.

Enfoque en protección de la niñez

Desde la administración distrital se reiteró que la prioridad es proteger a niños, niñas y adolescentes, y avanzar en procesos penales que permitan desmantelar redes criminales dedicadas a la explotación sexual infantil. Las autoridades insistieron en que estos delitos no quedarán en la impunidad y que los responsables, sin importar su nacionalidad, serán perseguidos judicialmente.