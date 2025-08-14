Medellín

Aumentaron turistas durante Feria de Flores: 17,4% más que el año pasado

Para la temporada se movilizaron 410.444 personas hacia la ciudad, por las terminales terrestres y aéreas.

Concierto Inaugural Feria de Flores Medellín- foto alcaldía

Mateo Vahos

Medellín, Antioquia

Medellín registró un movimiento histórico de pasajeros durante la Feria de las Flores 2025. Según la Superintendencia de Transporte, para la temporada que abarcó entre el 1 y el 10 de agosto se movilizaron 410.444 personas hacia la ciudad, un 17,4 % más que en ediciones anteriores. El flujo incluyó 39.391 vehículos por terminales terrestres y aéreas, con refuerzos de control en puntos estratégicos.

“El organismo de control y vigilancia también realizó acompañamiento a las autoridades de tránsito, con el fin de verificar las condiciones de seguridad en el transporte de pasajeros por carretera durante la Feria de las Flores mediante operativos en peajes y las principales vías de Antioquia”, dijo la entidad en un comunicado.

Los operativos abarcaron inspecciones en el Aeropuerto José María Córdova, el Olaya Herrera, terminales terrestres y corredores viales del departamento. Se verificaron licencias de conducción, vigencia del SOAT, condiciones técnico-mecánicas y demás requisitos legales para garantizar viajes seguros.

Durante los operativos reforzados para esta celebración, la entidad también reforzó la atención al usuario, capacitando a su personal en derechos y deberes de los pasajeros, traslado de menores y mascotas, así como en la respuesta a quejas y reclamos. Entre las principales inconformidades se registraron cancelaciones y retrasos de vuelos, problemas con equipajes y fallas en el servicio de encomiendas.

