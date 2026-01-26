Este lunes la Fiscalía pediría medida de aseguramiento contra Juan David Palacio

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por presuntas irregularidades en contratación pública durante su gestión entre 2020 y 2023.

Cargos y periodo investigado

La actuación es adelantada por la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín y se relaciona con seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que —según el ente acusador— incluían actividades y suministros que no correspondían a esa causal excepcional.

Palacio Cardona ejerció como director del AMVA entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle.

Montos y delitos imputados

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos bajo investigación superan los $18.656 millones y habrían sido utilizados para favorecer intereses indebidos, en detrimento del interés general y del patrimonio público. Al exfuncionario se le atribuyen los presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

El expediente señala que, como resultado del esquema investigado, se habría producido el apoderamiento irregular de al menos $2.481 millones, recursos que estaban destinados a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Área Metropolitana.

Audiencia e implicados

La audiencia fue programada para el 26 de enero de 2026, a las 3:00 p. m., ante un juzgado con función de control de garantías. Además de Palacio Cardona, la Fiscalía llevará a imputación a Ana María Roldán Ortiz, subdirectora Ambiental del AMVA entre el 21 de julio de 2020 y el 18 de abril de 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo desde el 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y actuó como ordenadora del gasto en la ejecución contractual cuestionada. También fue llamado Juan Alberto Cardona Henao, contador de Bomberos Itagüí.

Capturas previas y alcance del proceso

Por los mismos hechos ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. Asimismo, está procesado Elkin González, subdirector de Bomberos Itagüí.

Según la Fiscalía, el avance del proceso indica que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura que habría operado durante el periodo 2020–2023. Con estas imputaciones, asciende a 55 el número de personas vinculadas a investigaciones por presunta corrupción en esa administración.