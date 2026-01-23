El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Medellín se posiciona como destino turístico y de eventos mundiales: así avanza Fitur en España

En diálogo con 6AM W, Juliana Cardona, directora ejecutiva del Bureau de Convenciones de Medellín, se refirió a los retos y beneficios que tiene Fitur para las regiones colombianas, un evento que se celebra cada año en Madrid, España.

“Es fundamental porque los empresarios dan a conocer todos sus productos para seguir atrayendo turistas a nuestro destino. Es importante resaltar la mayor delegación que hemos tenido de Medellín”, aseguró.

mención que mantuvieron una agenda paralela con el apoyo de Comfama. “Un hito que tenemos como destino porque trabajamos en conjunto con lo público y lo privado”.

Destacó también que el posicionamiento de Medellín no puede parar.

Medellín está preparada para acoger a turistas

Cardona señaló que el trabajo del Bureau de Convenciones de Medellín con los sectores público y privado permite a la capital antioqueña esa capacidad de atender, no solo a los turistas que van de vacaciones, sino también para eventos especiales.

“Se vienen obras importantes para Medellín para estar preparados para atender grandes eventos. Los hoteleros, las agencias de viaje, los operadores están haciendo un gran trabajo”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: