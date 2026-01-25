Cuál es el salario de un patrullero en Colombia en 2026: Valor de los sueldos y primas actualizadas

El ajuste salarial para la Fuerza Pública en Colombia ha entrado en una etapa de consolidación durante este 2026. Tras la expedición del Decreto 615 de 2025, se estableció una hoja de ruta financiera que define la remuneración de miles de uniformados, buscando equilibrar la capacidad de compra frente a la inflación y reconocer la labor de los niveles operativos de la institución.

Para este año, la estructura de ingresos de un patrullero no solo se compone de su asignación básica, sino de un conjunto de primas y bonificaciones que complementan el pago mensual que perciben quienes integran el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Montos definidos para 2026

De acuerdo con las escalas vigentes, el salario básico mensual para un patrullero en enero de 2026 se sitúa en $2.495.458. Esta cifra es el resultado de la aplicación de la escala gradual porcentual, donde a este grado le corresponde el 25,3733% de la asignación básica de un General.

Es importante destacar que este valor base es el punto de partida para el cálculo de diversas prestaciones sociales y otros beneficios de ley.

Los ingresos se distribuyen de la siguiente manera según los componentes principales:

Sueldo básico: $2.495.458.

$2.495.458. Subsidio de alimentación: $93.368 mensuales.

$93.368 mensuales. Bonificación individual mensual: $23.542 (con destino al Seguro de Vida Colectivo).

$23.542 (con destino al Seguro de Vida Colectivo). Prima de actividad: Equivale al 49,5% del sueldo básico.

Primas y beneficios adicionales

Más allá del sueldo base, los patrulleros tienen derecho a incentivos económicos adicionales que dependen de su situación familiar y las funciones específicas que desempeñen.

Entre los más destacados se encuentran:

Subsidio familiar: Para el personal del Nivel Ejecutivo en servicio activo, se reconoce un valor de $51.495 por cada persona a cargo. Prima de orden público: Aquellos uniformados que presten sus servicios en zonas donde se adelanten operativos para restablecer el orden público perciben un 15% adicional sobre su sueldo básico. Prima de carabinero: Quienes opten por esta especialidad reciben un 5% adicional sobre su asignación básica mensual. Prima de Navidad: Al finalizar el año, tienen derecho a un pago equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre.

Este panorama salarial tiene su origen en la negociación del pliego presentado por las centrales sindicales en 2025. En dicho acuerdo, se definió que el aumento para la Fuerza Pública debía ser igual al incremento porcentual del IPC total de 2024 (5,2%) más un 1,8% adicional, lo que resultó en un ajuste total del 7%.

Este incremento, que empezó a regir de forma retroactiva desde enero de 2025, es el que permite que los valores actuales en 2026 se mantengan en los niveles actuales. También contempla disposiciones para quienes se encuentran en comisión en el exterior, permitiendo haberes en dólares que pueden llegar hasta el 0,8% del sueldo básico mensual para cubrir gastos de servicio o estudios.

Finalmente, el Gobierno ha reiterado que cualquier ajuste futuro para la Fuerza Pública seguirá vinculado a los incrementos que se establezcan para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva a nivel nacional.