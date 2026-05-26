Colombia triunfó con Karol G, Shakira y Maluma en los American Music Awards 2026

Este lunes se entregaron los American Music Awards 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos.

Karol G, Shakira y Maluma destacaron con varios galardones y presentaciones en vivo durante la gala.

¿Qué premios recibió Karol G?

Karol recibió el ‘Premio Internacional a la Excelencia Artística’, otorgado por el cantautor, pianista y productor discográfico estadounidense John Legend.

Lea también: Drake iguala a Taylor Swift como el artista con más álbumes en la posición número uno en los EE. UU.

“Qué honor, John, que tú me entregues este premio… esto será una leyenda en mi carrera”, le dijo Karol al artista estadounidense.

“Quiero decir, más que nada, que esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: propósito. Encontré un propósito a través de mi música. Estoy feliz porque puedo interpretar una canción y decir cosas en mis canciones que se convierten en una voz para muchas personas. Un lugar de sanación, un lugar seguro. Creo que mi vida tiene sentido gracias a mi música”, agregó.

Al final de su discurso de agradecimiento y cuando la estrella colombiana procedía a salir del escenario, Legend se acercó de nuevo a ella diciendo:

“Ok. Karol, antes de que te vayas, tenemos otra pequeña sorpresa para ti. Soy feliz de decir que además de este increíble premio, también has ganado ‘Mejor Álbum Latino’. Así que de nuevo, felicitaciones”.

El premio le fue otorgado por su último trabajo discográfico ‘Tropicoqueta’, del cual se extrae “Ivonny Bonita”, que interpretó en vivo durante el evento.

¿Y Maluma?

Maluma también se tomó el escenario con “Tu recuerdo”, una de las canciones de su nuevo álbum ‘Loco X Volver’.

¿Qué galardones se llevó Shakira?

Por su parte, Shakira, quien no asistió a la gala, recibió el premio al ‘Tour del Año’ por su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y a ‘Mejor Artista Latina Femenina’.

¿Cuáles fueron los otros ganadores?

Otros de los grandes ganadores de la noche fueron BTS, que se llevaron tres estatuillas: ‘Artista del Año’, ‘Canción del Verano’ por “Swim” y ‘Mejor Artista de K-pop Masculino’.

Le puede interesar: Maluma le regaló un carriel a Jimmy Fallon y este lo sorprendió con un aguardiente en su programa

Al igual que las cantantes Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, más conocidas como Huntrix, se alzaron con premios en las categorías de ‘Canción del Año’, ‘Mejor Interpretación Vocal’ y ‘Mejor Canción Pop’ por su éxito “Golden”, de la película ‘Las guerreras K-pop’.

Sabrina Carpenter y Bruno Mars también se llevaron tres American Music Awards.