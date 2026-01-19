¿Por qué la Procuraduría formuló pliego de cargos contra un patrullero de la Policía, Quindío?

Armenia

Por el presunto uso irregular del chaleco oficial durante la jornada de paro nacional del 24 de mayo de 2021, en el sector Universidad del Quindío, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al patrullero de la Policía del Quindío, Fabio Gil Cuellar.

La Procuraduría Provincial de Armenia señaló que el uniformado habría volteado la prenda reflectiva para no ser identificado en el marco de los disturbios y restablecimiento del orden público en el sector, conducta con la que pudo haber incumplido las instrucciones relativas al servicio.

El ente de control indicó que Fabio Gil Cuellar hizo parte de la reacción motorizada que acompañó las movilizaciones y, al parecer, actuó en contravía a las órdenes y consignas que le fueron impartidas por sus superiores.

El Ministerio Público, calificó el presunto comportamiento como falta disciplinaria como grave cometida a título de dolo, por la posible desatención de las instrucciones, que iban dirigidas a una actuación transparente, honesta y leal del cuerpo policial, el patrullero pudo quebrantar el cumplimiento de sus funciones.