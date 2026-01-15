En Cartagena Fuerzas Militares y de Policía fortalecen unión por la seguridad de la región Caribe

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del norte del país, el comandante de la Primera División, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, participó en la Reunión de Mando Regional del Caribe celebrada en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.

​El encuentro estratégico contó con la participación activa de altos mandos de la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, reafirmando el compromiso de las instituciones del Estado con la protección del territorio.

​El objetivo principal de este encuentro fue la articulación de capacidades diferenciales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para trabajar de manera conjunta y coordinada, con el fin de neutralizar amenazas y fortalecer la seguridad de los habitantes de la región Caribe.

​Con este tipo de encuentros, el Ejército Nacional de Colombia ratifica su despliegue permanente y su capacidad de respuesta inmediata ante cualquier desafío de seguridad, asegurando el desarrollo y bienestar de los departamentos de la zona norte del país.