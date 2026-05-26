La canción “Sin medir distancias” de Diomedes Díaz estrena video oficial a 40 años de su lanzamiento

Este martes 26 de mayo se estrenó el video oficial de la canción de Diomedes Díaz “Sin medir distancias”, a 40 años de su lanzamiento y en el que sería el cumpleaños número 69 de la estrella vallenata.

El concepto del videoclip nació como un homenaje realizado a través de una iniciativa que invitó y convocó a los fanáticos de “El Cácique de La Junta” “a compartir videos de momentos significativos de sus vidas, permitiendo construir un videoclip atravesado por recuerdos, experiencias y escenas cotidianas como reuniones familiares, viajes por carretera, serenatas, despedidas y celebraciones”, dice el comunicado.

Lea también: La figura del dancehall, Sean Paul, es anunciado como el primer artista del Festival Cordillera 2026

“Personas de distintas regiones de Colombia participaron en este ejercicio colectivo. Una selección de los videos recibidos fue incorporada en el clip final, dando vida a una obra colaborativa donde el verdadero protagonista es el vínculo emocional entre la música y las vivencias de los colombianos durante estas 4 décadas”, agregó.

“Sin medir distancias” fue lanzada en 1986 y hace parte del álbum ‘Brindo con el Alma’, que cuenta con la interpretación del acordeón de Gonzalo Arturo “El Cocha” Molina.

Fue escrita por el compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello y “nació en medio de una reflexión sobre la incertidumbre, la sensibilidad y el sentido de la existencia”.

Diomedes Díaz fue un cantautor colombiano de vallenato, conocido como el “Rey del Vallenato” y apodado “El Cacique de La Junta”, sobrenombre que le otorgó otro cantautor de vallenato, Rafael Orozco Maestre, en honor a su lugar de nacimiento.

Le puede interesar: Colombia triunfó con Karol G, Shakira y Maluma en los American Music Awards 2026

Diomedes es el cantautor colombiano más importante de la música vallenata y el artista con más ventas en este género, superando los 20 millones de copias.

En 2010 ganó el Grammy Latino en la categoría de ‘Cumbia/Vallenato’.