Comfenalco abrió las postulaciones para el Subsidio al Desempleo en Antioquia

Medellín

Comfenalco Antioquia habilitó en su página web el link para poder postularse al subsidio de desempleo, para aquellos que han perdido el vínculo laboral de manera reciente en las nueve subregiones antioqueñas.

El Subsidio al Desempleo es una estrategia que hace parte del Mecanismo de Protección al Cesante, creado por ley para que las personas que perdieron su empleo puedan tener un respaldo económico, de acompañamiento y capacitación, mientras encuentran una nueva oportunidad laboral.

¿Quiénes se pueden postular?

Las personas que pueden acceder a este apoyo deben ser aquellos usuarios cuya última Caja de Compensación Familiar haya sido Comfenalco Antioquia, deben haber perdido su empleo o, si han tenido trabajo como independientes, demostrar que no cuentan con ingresos económicos.

Las personas deben haber aportado un año como dependiente o 2 años como independiente a esta Caja y deben tener su hoja de vida registrada en el Servicio Público de Empleo y haber elegido a Comfenalco Antioquia como prestador.

¿Qué beneficios hay?

A las personas a las que se les apruebe su documentación y se les asigne el Subsidio al Desempleo, recibirán una ayuda económica y de acompañamiento por parte de la Agencia de Empleo y Emprendimiento hasta por seis meses.

El beneficiario recibirá una transferencia económica durante máximo 4 meses, equivalente a 1.5 salarios mínimos legales vigentes, el pago de aportes a salud, pensión con base en un salario mínimo.

Para complementar las ayudas, se te tendrá a disposición la orientación laboral y formación para la reinserción al trabajo, así mismo la protección del ahorro de cesantías.

Cristina Pérez Orozco, coordinadora de Empleo y Emprendimiento de Comfenalco Antioquia, dijo que “El Subsidio al Desempleo de Comfenalco Antioquia representa una ayuda económica y un compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de los cesantes. Este apoyo va más allá de la asistencia financiera, proporcionando a las personas que perdieron su empleo las herramientas y recursos necesarios para que puedan reinsertarse al mercado laboral con confianza y esperanza”.

¿Cómo se puede aplicar a esta convocatoria?

Las personas que estén interesadas en postularse deben registrar la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, presentar la carta de terminación del contrato, certificados de la EPS, fondo de pensiones y certificación bancaria.

La postulación se hace en línea a través de la página web de Comfenalco, https://www.comfenalcoantioquia.com.co, o de manera presencial, acercarse a las oficinas de las Agencias de Empleo de Comfenalco Antioquia para recibir orientación personalizada.

¿Qué resultados se tienen del año 2025 de esta estrategia?

Durante el año anterior se logró impactar a 7.007 personas que recibieron el subsidio al desempleo. La ejecución de esta estrategia para el año 2025 fue de 31 mil 295 millones de pesos.

Durante el 2026 se espera que 16 mil 372 personas puedan recibir esta ayuda, con recursos que superan los 90 mil millones de pesos.

Recordaron desde Comfenalco Antioquia que “este es un derecho que tienen los trabajadores afiliados a una caja de compensación familiar y busca garantizar el acceso a seguridad social (salud y pensión) y el pago de transferencias económicas, mientras se enfocan en su reinserción laboral”.