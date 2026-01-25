Subsidio de arrendamiento Cafam 2026 hasta por 2 años: aplica para vivienda en Bogotá y Cundinamarca

Dinero y vivienda en Bogotá y logo de Cafam. Fotos: Getty Images / X @CafamOficial

Miles de colombianos viven en arriendo en Bogotá o Cundinamarca, por lo que las cajas de compensación como Cafam, que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus afiliados, ofrecen un subsidio de arrendamiento que cubre un porcentaje del pago mensual en una vivienda de interés social, prioritaria nueva o usada.

Cafam explica que este subsidio de arrendamiento podrá recibirlo el beneficiario por máximo 24 meses, eso sí, sin superar el 90% del canon de arrendamiento, que para 2026 es del 5,10%.

Durante los dos años, se recibirá mensualmente el 0,6% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, “equivalente a un valor total de $25.213.032”.

Requisitos del hogar (familia) para acceder al subsidio de arrendamiento

Tener afiliación a Cafam

Al menos tres meses de antigüedad de afiliación.

Pensionado con aporte del 2% y tres meses de antigüedad de afiliación.

Trabajador independiente con aporte del 2% sobre los ingresos.

Ingresos familiares hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de vivienda a nivel nacional.

Ninguno de los miembros de la familia debe haber sido beneficiario del subsidio de vivienda.

Requisitos de la vivienda a arrendar

Debe estar ubicada en zona urbana

Estar libre de limitaciones al dominio que no permitan al afiliado hacer uso del bien inmueble.

Debe tener el número de matrícula inmobiliaria independiente.

Tener el título de propiedad acreditado con certificado de tradición y libertad.

No estar ubicada en zona de riesgo

No debe recibir más de un subsidio de arrendamiento (en caso de que otro miembro de la familia con otra caja de compensación).

Qué documentos solicitan para el subsidio de arrendamiento 2026

Certificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia no mayor a 60 días.

Certificado de no riesgo de la vivienda con vigencia no mayor a 1 año, donde se acredite que el predio no se encuentra en zona de riesgo.

Certificación bancaria vigente en caso de aprobación del subsidio para consignar al arrendador.

Copia del documento de identidad del arrendador, de todos los propietarios del inmueble y de los miembros del hogar.

Formato de compromiso de soporte de negociación VIS diligenciado.

Formulario de postulación debidamente diligenciado y firmado por todos los mayores de edad.

Certificado laboral que incluya todos los ingresos con una vigencia máxima de 60 días desde su expedición.

Soporte que demuestre la negociación o separación de una vivienda nueva de interés social con plazo de pago de la cuota inicial minino de 6 meses a partir de la fecha de postulación al subsidio de vivienda.

Soporte que demuestre que el hogar ha realizado el pago de al menos tres (3) cuotas a la constructora para la negociación de una vivienda nueva de interés social con plazo de pago de la cuota inicial.

Diligenciar el formato “lista de verificación de documentos para evaluación y postulación”. Debe estar firmado por el afiliado y el arrendador.

Calendario de adjudicación de subsidios en Cafam 2026

Enero: la postulación puede hacerse del 2 al 31 de ese mes. La asignación será el 19 de febrero y la publicación en página web será el 2 de marzo.

la postulación puede hacerse del 2 al 31 de ese mes. La asignación será el 19 de febrero y la publicación en página web será el 2 de marzo. Febrero: la postulación puede hacerse del 2 al 28 de ese mes. La asignación será el 19 de marzo y la publicación en página web será el 1de abril.

la postulación puede hacerse del 2 al 28 de ese mes. La asignación será el 19 de marzo y la publicación en página web será el 1de abril. Marzo: la postulación puede hacerse del 2 al 31 de ese mes. La asignación será el 23 de abril y la publicación en página web será el 4 de mayo.

la postulación puede hacerse del 2 al 31 de ese mes. La asignación será el 23 de abril y la publicación en página web será el 4 de mayo. Abril: la postulación puede hacerse del 2 al 30 de ese mes. La asignación será el 21 de mayo y la publicación en página web será el 1 de junio.

la postulación puede hacerse del 2 al 30 de ese mes. La asignación será el 21 de mayo y la publicación en página web será el 1 de junio. Mayo: la postulación puede hacerse del 2 al 30 de ese mes. La asignación será el 18 de junio y la publicación en página web será el 1 de julio.

la postulación puede hacerse del 2 al 30 de ese mes. La asignación será el 18 de junio y la publicación en página web será el 1 de julio. Junio : la postulación puede hacerse del 1 al 30 de ese mes. La asignación será el 16 de julio y la publicación en página web será el 3 de agosto.

: la postulación puede hacerse del 1 al 30 de ese mes. La asignación será el 16 de julio y la publicación en página web será el 3 de agosto. Julio: la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 20 de agosto y la publicación en página web será el 1 de septiembre.

la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 20 de agosto y la publicación en página web será el 1 de septiembre. Agosto: la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 24 de septiembre y la publicación en página web será el 1 de octubre.

la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 24 de septiembre y la publicación en página web será el 1 de octubre. Septiembre: la postulación puede hacerse del 1 al 30 de ese mes. La asignación será el 22 de octubre y la publicación en página web será el 3 de noviembre.

la postulación puede hacerse del 1 al 30 de ese mes. La asignación será el 22 de octubre y la publicación en página web será el 3 de noviembre. Octubre: la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 19 de noviembre y la publicación en página web será el 1 de diciembre.

la postulación puede hacerse del 1 al 31 de ese mes. La asignación será el 19 de noviembre y la publicación en página web será el 1 de diciembre. Noviembre: la postulación puede hacerse del 1 al 30 de ese mes. La asignación será el 17 de diciembre y la publicación en página web será el 4 de enero de 2027.

