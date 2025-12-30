¿Cuál es el impacto real del salario mínimo en Colombia para 2026? Expertos responden

Recientemente, el presidente, Gustavo Petro, anunció que el incremento del salario mínimo 2026 es del 23.7 %, decisión que ha causado que en diferentes sectores, gremios y expertos, cuestionen la forma en la que se están llevando las cosas en términos de finanzas públicas en el país, ya que la idea, no es seguir endeudando a Colombia, y si es ese el caso, es necesario que el gobierno explique cómo financiará lo propuesto.

Es así que en 6 AM de Caracol Radio, hablaron expertos acerca de las consecuencias y el impacto de este incremento no solo para los ciudadanos, sino de los efectos en el costo de vida y en otras áreas que son de vital importancia dentro del país.

Impacto para los trabajadores informales

Un dato importante que se desarrolla, es el impacto en los empleos, puesto que el exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, aseguró que para aquellos que trabajan en la informalidad, este aumento no significa ningún beneficio. Asimismo, dijo que en Colombia hay un aproximado de 13 millones de personas que viven en la informalidad: “muchos viven del rebusque”.

Esto ha sido un debate dentro de lo decretado por Petro para los trabajadores informales, pues ellos, a diferencia de un trabajador que cuenta con todas las prestaciones sociales, se valen por sí mismos.

Por otro lado, el exsubdirector del DANE, Juan Carlos Guataquí, también añadió que, más allá de solo analizar los efectos para este sector, es ver como las relaciones laborales informales se ven vulneradas, ya que al igual que Restrepo, él cree que el subirle el salario a los ciudadanos, no significa que la situación vaya a mejorar.

De igual manera, esto es solo la punta dentro de todo lo que hay por analizar, porque el sector empresarial también se verá afectada. A su vez, en materia de análisis, otro punto son los sobrecostos y la inflación.

Sobrecostos e inflación en cara al 2026

“Lo que es fáctico, es el peso de ese aumento sobre el presupuesto. El impacto sobre el impuesto de general de la nación”, esto fue lo que dijo el exministro de Hacienda Diego Guevara, haciendo alusión hacía lo que plateó en algún punto Restrepo.

Esto lo analizaba el exministro Restrepo, quien dijo que uno de los efectos más importantes dentro del aumento es el sobrecosto en varios sectores, siendo estos los siguientes:

Prestaciones sociales.

Costos adicionales.

Sector empresarial.

Sector en relación con los trabajadores y demás gremios.

Ambos exministros, Guevara y Restrepo, coinciden que otro punto preocupante, es sin duda el impacto en las finanzas públicas y en un posible descontrol en la inflación dentro del país, provocando que el costo de vida suba para los ciudadanos.

¿El sistema pensional puede volverse inestable con el aumento del salario?

Kevin Hartmann, Socio fundador de la firma Hartmann & Asociados, al igual que los otros expertos, no solo aseguró sentirse preocupado por el incremento y la poca información brindada por parte del gobierno en materia de cifras y financiación, sino que, pareciera que, el gobierno no tuvo en cuento en medio de su “diseño salarial”, los costos que representa el sector del Sistema Pensional.

“Esta noticia es buena para aquellos trabajadores con todos los pagos, pero, esto está estructurado distinto, hay una serie de consecuencias que se deben tener en cuenta, como la situación fiscal, la cual es inestable”, añadió, refiriéndose nuevamente, a aquellos trabajadores que están en la informalidad, puesto que si este aumenta, el sistema de cotización a las cajas de pensión, será cada vez menor.