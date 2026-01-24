Becas Icetex 2026: requisitos, quiénes pueden postularse y cómo hacer el trámite

El Icetex ha actualizado su portafolio de becas internacionales para el año 2026, ofreciendo a los profesionales colombianos diversas opciones para fortalecer su trayectoria educativa en el exterior. Entre las ofertas más destacadas se encuentran los convenios con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de España y programas de investigación en Japón, orientados a diversas áreas del conocimiento bajo la modalidad virtual y presencial.

Requisitos de postulación

Para las becas en convenio con UNIR, la convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que deseen cursar maestrías oficiales con una duración de un año. Dependiendo del porcentaje de exención de matrícula (100 %, 80 % o 60 %), los criterios de elegibilidad varían ligeramente, pero comparten una base común:

Edad: Los aspirantes deben tener entre 21 y 65 años al cierre de la convocatoria.

Los aspirantes deben tener entre al cierre de la convocatoria. Excelencia académica: Se requiere un promedio mínimo de notas que oscila entre 3,7 y 4,2 sobre 5,0 , según el nivel de cobertura solicitado.

Se requiere un promedio mínimo de notas que oscila entre , según el nivel de cobertura solicitado. Experiencia profesional: Es indispensable acreditar entre 12 y 24 meses de experiencia laboral tras la obtención del título de pregrado.

Es indispensable acreditar entre de experiencia laboral tras la obtención del título de pregrado. Admisión previa: Los estudiantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la universidad antes de realizar el trámite con el Icetex.

Los estudiantes deben contar con la por parte de la universidad antes de realizar el trámite con el Icetex. Estado financiero: No se puede estar en mora con el Icetex o sus fondos en administración.

Áreas de estudio

La oferta académica para 2026 se centra en campos de alta demanda, permitiendo a los beneficiarios obtener un título oficial español. Las áreas incluidas en estas convocatorias son:

Educación: Didáctica de la lengua, matemáticas, tecnología educativa y competencias digitales.

Didáctica de la lengua, matemáticas, tecnología educativa y competencias digitales. Empresa y gestión: MBA, dirección de recursos humanos y dirección de la gestión pública.

MBA, dirección de recursos humanos y dirección de la gestión pública. Derecho: Especialización en derecho de la empresa en Colombia.

Por otro lado, el Gobierno de Japón, a través del programa MEXT, ofrece becas del 100 % para investigación docente en educación escolar y estudios sobre cultura y lengua japonesa para estudiantes de pregrado.

Pasos para realizar el trámite

El proceso de aplicación es completamente digital y no requiere intermediarios ni entrega de documentos físicos. Para una postulación exitosa, siga estos pasos:

Admisión universitaria: Contacte directamente a la universidad oferente (como UNIR) y complete su proceso de admisión. Tenga en cuenta que algunas instituciones pueden cobrar un derecho de reserva de plaza. Preparación de documentos: Reúna su título profesional, certificado de notas (sin aproximaciones decimales), certificados laborales y documento de identidad en formato PDF. Registro en plataforma: Ingrese al portal oficial de internacionalización del Icetex y cargue los soportes requeridos antes del cierre. Criterios socioeconómicos: Adjunte su certificado de SISBEN IV (vigencia 2025 o 2026 según el caso) o facturas de servicios públicos para sumar puntos en la preselección.

Fechas clave

El plazo máximo para las maestrías en UNIR es el 30 de enero de 2026 a las 5:00 p. m.. Para los programas en Japón, el cierre es el 2 de febrero de 2026.

Es fundamental recordar que solo se permite aplicar a una convocatoria a la vez. La coherencia entre su perfil profesional y el programa elegido será un factor determinante en la evaluación, la cual se notificará oportunamente vía correo electrónico.