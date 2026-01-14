Trabajo en Francia para docentes de Colombia: salario, requisitos y fecha límite de convocatoria

El Icetex anunció que abrió una convocatoria de mano con el Gobierno de Francia, dirigida a los colombianos interesados en desempeñarse como asistentes de lengua española en instituciones de educación primaria y secundaria.

Tenga en cuenta que la duración del programa será de 7 meses y empezará desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027 y la selección contempla 60 personas que estarán

Las personas que sean seleccionadas trabajarán 12 horas semanales como asistentes de un profesor de español en colegios de primarias o secundaria.

Este programa además de buscar la difusión del idioma español, también ofrece beneficios económicos para los participantes, lo que permite fortalecer las competencias pedagógicas.

Cómo postularse al trabajo en Francia

Las personas que estén interesadas deberán realizar una doble postulación. La primera ante France Éducatión International, por medio de la plataforma de ADELE, y la segunda por medio de la plataforma oficial del ICETEX.

El límite para realizar la postulación es hasta el 15 de febrero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Tenga presente que este trámite se realiza directamente con la entidad y que no hay intermediarios. El proceso no tiene ningún costos, es totalmente gratis.

Requisitos para convocatoria de trabajo en Francia

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de últimos semestres, recién egresados y estudiantes de maestrías que estén relacionadas con el área de lenguas modernas, filología, educación o enseñanza de idiomas.

Los aspirantes deben tener entre 21 y 35 años de edad y contar una un nivel de francés certificado de mínimo B1 y tener acreditación como mínimo de un año de experiencia enseñando el idioma francés.

Salario de traductor de Español

Según con información oficial , las personas que sean seleccionadas recibirán una bonificación mensual que puede variar de acuerdo al destino. En este orden de ideas quedarían de la siguiente manera:

Francia Metropolitana : entre 780 y 815 euros

: entre 780 y 815 euros La Réunión y Mayotte: 1.200 euros netos, lo que equivale aproximadamente a $5.197.000 pesos colombianos

1.200 euros netos, lo que equivale aproximadamente a $5.197.000 pesos colombianos Nouvelle-Calédonie:1.500 euros netos, lo que representa cerca de $6.497.000 pesos colombianos

netos, lo que representa cerca de pesos colombianos Guadalupe, Gyana y Martinica: 1.100 euros netos, lo que representa cerca de $4.764.000 pesos colombianos.

Los seleccionados además de este pago mensual, estarán integrados al sistema de seguridad social francés, contando con un seguro de salid que respalda la estancia durante los meses que dura el programa.