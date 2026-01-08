Abren convocatoria para evaluar factibilidad de extender el Metro hasta la calle 100

Primera línea del metro de Bogotá irá hasta la calle 100 / Empresa Metro de Bogotá

Continúan las buenas noticias para el Metro de Bogotá. La Empresa Metro publicó el pasado 30 de diciembre de 2025 en el SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública)el pliego de condiciones para la selección de la consultoría que evalúe los documentos de factibilidad para la propuesta de la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

“Realizar la Consultoría especializada para la evaluación integral (técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos) de los documentos en etapa de factibilidad presentados por el Originador de la propuesta de iniciativa privada del proyecto extensión de la línea 1 del metro de BogotaIP-EL1MB”, dice el documento.

Este proceso cuenta con un presupuesto oficial de $4.576.540.000 y una duración aproximada de 6 meses.

Una vez se presenten los estudios de factibilidad, la Empresa Metro deberá evaluar los documentos a través del consultor que sea seleccionado mediante esta convocatoria.

Si el resultado de estos estudios de factibilidad avanzan de manera correcta, se iniciará el proceso de licitación pública para su adjudicación.