Icetex abrió becas de investigación en Japón para profesores colombianos: así se puede inscribir

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es la entidad que por medio de diferentes créditos permite que muchos colombianos puedan acceder a la educación superior en el país.

Sin embargo, su campo no se enfoca netamente en lo local, pues también por medio de convenios con entidades del exterior permite que colombianos adelanten estudios o investigaciones, incluso trabajen, en otros países.

En este caso, una de estas naciones es Japón, ‘el país del sol naciente’ como también se le conoce, que junto al Icetex abrieron becas para que profesores colombianos de primaria y bachillerato vayan a ese territorio en el mundo y realicen trabajos de investigación.

¿En qué consiste la beca?

Pues bien, el Icetex explicó en su página web que “el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (MEXT) ofrece becas a docentes colombianos (de primaria y secundaria) que deseen llevar a cabo trabajos de investigación sobre educación escolar en universidades japonesas designadas en el marco del Programa de Becas del Gobierno Japonés”.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca?

Lo primero que pide el Icetex, claramente, es ser profesor de primaria en bachillerato y residir en Colombia.

Estas personas deben cumplir los siguientes requisitos:

Edad: Las personas aspirantes deben ser nacionales colombianas que hayan nacido posterior al 2 de abril de 1991. Formación académica requerida: Las personas aspirantes deben contar con título de profesional universitario o licenciados. Promedio acumulado ponderado (pregrado y/o Maestría (si aplica): Las personas aspirantes deben adjuntar las notas del último título de estudios, ya sea de pregrado, especialización o de Maestría, y contar con un promedio mínimo de 3.7/5.0. Experiencia profesional: Las personas aspirantes deberán acreditar un mínimo cinco (5) años de experiencia o 60 meses de experiencia mínimo contados hasta el 1 de octubre del 2026 como docentes o profesores de primaria o bachillerato a nivel escolar. Adicionalmente las personas aspirantes deben contar con un vínculo laboral vigente en un colegio o institución de educación básica en los niveles de primaria o bachillerato. Dominio de idioma japonés: Las personas aspirantes deberán acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) mediante la presentación de uno de los siguientes exámenes internacionales reconocidos: Las personas aspirantes deberán estar dispuestas a estudiar el idioma japonés, mostrar interés por Japón y profundizar en la comprensión de su cultura. Situación financiera con el ICETEX o Fondos en Administración: Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

¿Cuándo abre y cuando cierran las inscripciones? Hasta este día tiene plazo

La institución informó que la beca abrió el pasado 16 de enero y cerrará 2 de febrero, por lo que hasta este día cuenta con plazo para inscribirse, si así lo desea.

Ahora, como tal, el programa dura 18 meses. Va desde el 1 de octubre del 2026, hasta el 31 de marzo de 2028.

Estas son las fechas completas de la convocatoria

Comisión nacional de becas: Extraordinaria 10 febrero 2026

Extraordinaria 10 febrero 2026 Apertura: 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: 2 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 País: Japón

Japón Área de estudio: Diferentes áreas

Diferentes áreas Oferente: Gobierno de Japón - MEXT

Gobierno de Japón - MEXT Duración del programa: 18 meses

18 meses Fecha inicio: 1 de octubre de 2026

1 de octubre de 2026 Título a obtener: Certificado otorgado por la universidad respectiva

Certificado otorgado por la universidad respectiva Ciudad: Diferentes ciudades - Japón

Diferentes ciudades - Japón Centro docente: Diferentes centros docentes

Diferentes centros docentes Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés o Japonés

Inglés o Japonés Fecha final: 31 de marzo 2028

31 de marzo 2028 Estudio: Investigación

¿Cómo inscribirse?

Para realizar la inscripción solamente debe ingresar al siguiente link: https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-convocatoria-becas-investigacion-profesores-primaria-bachillerato-japon

Una vez allí, deberá iniciar sesión y seguir el paso a paso que dicta la página.