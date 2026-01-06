Lanzan más de 100 becas en Colombia para estudiar maestrías en 2026: requisitos y cómo aplicar
La convocatoria cuenta con becas que cubren el 60%, el 80% y el 100% de los estudios de maestría con una universidad de España. Consulte cómo aplicar.
A través de su página web, el Icetex anunció una serie de becas para estudiar maestrías en 2026 en diferentes áreas del conocimiento. Los estudios se llevarán a cabo de forma virtual con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la cual tiene su sede principal en España.
“La UNIR otorgará becas a profesionales universitarios colombianos para cursar maestrías oficiales en distintas áreas del conocimiento. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a formación de calidad internacional y fortalecer las capacidades profesionales de los beneficiarios, promoviendo además el intercambio académico entre Colombia y España“, explica la entidad.
La convocatoria del Icetex cuenta con más de 100 becas en las que el beneficiario podrá contar con una financiación del 60%, 80% y hasta el 100% para cursar cualquiera de las maestrías ofrecidas por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, llevará a cabo su formación por un año, comprendido entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2027.
¿Cómo están repartidas las becas?
Según indicó el Icetex, las becas que hacen parte de esta convocatoria se distribuyen de la siguiente manera:
- 120 becas que financian el 60% de los estudios
- 5 becas que financian el 80% de los estudios
- 3 becas que financian el 100% de los estudios.
Estas becas van dirigidas a diferentes programas de maestría ofertados por la UNIR. Algunos de ellos son:
- Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
- Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
- Tecnología Educativa y Competencias Digitales
- Dirección y Administración de Empresas (MBA)
- Dirección de Recursos Humanos.
¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?
Si una persona está interesada en participar de esta convocatoria, deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Tener una edad de mínimo 21 años y máximo 65 al momento de postularse.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior debidamente certificada en Colombia o contar con un título convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.
- Haber tenido un promedio de 3,7 (60%), 4,0 (80%) o de 4,2 (100%) durante sus estudios de pregrado.
- Contar con la admisión definitiva por parte de la UNIR en la maestría a la que se inscribió.
- Tener una experiencia profesional de mínimo 12 meses contados a partir de la obtención de su título de pregrado (24 si aspira a las becas del 100%).
- No encontrarse en mora con el Icetex en caso de haber solicitado alguna línea de crédito anteriormente.
¿Cuáles son los requisitos?
Si un estudiante desea aspirar a alguna de estas líneas de crédito, deberá presentar los siguientes documentos para llevar a cabo su respectiva postulación:
- Admisión definitiva otorgada por la UNIR
- Título universitario de pregrado
- Certificado de notas de pregrado
- Certificado de experiencia profesional
- Fotocopia del documento de identidad
- Certificado de residencia
- Certificado de condiciones socioeconómicas (aplica para quienes aspiren a la financiación del 80% y del 100%).
Es importante señalar que el aspirante tiene plazo hasta las 5:00 de la tarde del 30 de enero para subir cada uno de estos documentos en formato PDF por medio de la plataforma del Icetex. Ninguno de ellos será válido de forma física o por correo electrónico.