Lanzan más de 100 becas en Colombia para estudiar maestrías en 2026: requisitos y cómo aplicar

A través de su página web, el Icetex anunció una serie de becas para estudiar maestrías en 2026 en diferentes áreas del conocimiento. Los estudios se llevarán a cabo de forma virtual con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la cual tiene su sede principal en España.

“La UNIR otorgará becas a profesionales universitarios colombianos para cursar maestrías oficiales en distintas áreas del conocimiento. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a formación de calidad internacional y fortalecer las capacidades profesionales de los beneficiarios, promoviendo además el intercambio académico entre Colombia y España“, explica la entidad.

La convocatoria del Icetex cuenta con más de 100 becas en las que el beneficiario podrá contar con una financiación del 60%, 80% y hasta el 100% para cursar cualquiera de las maestrías ofrecidas por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, llevará a cabo su formación por un año, comprendido entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2027.

¿Cómo están repartidas las becas?

Según indicó el Icetex, las becas que hacen parte de esta convocatoria se distribuyen de la siguiente manera:

120 becas que financian el 60% de los estudios

5 becas que financian el 80% de los estudios

3 becas que financian el 100% de los estudios.

Estas becas van dirigidas a diferentes programas de maestría ofertados por la UNIR. Algunos de ellos son:

Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

Tecnología Educativa y Competencias Digitales

Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Dirección de Recursos Humanos.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Si una persona está interesada en participar de esta convocatoria, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tener una edad de mínimo 21 años y máximo 65 al momento de postularse.

al momento de postularse. Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior debidamente certificada en Colombia o contar con un título convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.

en Colombia o contar con un título convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Haber tenido un promedio de 3,7 (60%), 4,0 (80%) o de 4,2 (100%) durante sus estudios de pregrado.

durante sus estudios de pregrado. Contar con la admisión definitiva por parte de la UNIR en la maestría a la que se inscribió.

Tener una experiencia profesional de mínimo 12 meses contados a partir de la obtención de su título de pregrado (24 si aspira a las becas del 100%).

de su título de pregrado (24 si aspira a las becas del 100%). No encontrarse en mora con el Icetex en caso de haber solicitado alguna línea de crédito anteriormente.

¿Cuáles son los requisitos?

Si un estudiante desea aspirar a alguna de estas líneas de crédito, deberá presentar los siguientes documentos para llevar a cabo su respectiva postulación:

Admisión definitiva otorgada por la UNIR

Título universitario de pregrado

Certificado de notas de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de residencia

Certificado de condiciones socioeconómicas (aplica para quienes aspiren a la financiación del 80% y del 100%).

Es importante señalar que el aspirante tiene plazo hasta las 5:00 de la tarde del 30 de enero para subir cada uno de estos documentos en formato PDF por medio de la plataforma del Icetex. Ninguno de ellos será válido de forma física o por correo electrónico.