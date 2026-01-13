Icetex abre convocatorias para colombianos como asistentes de español en Francia
El Icetex, en alianza con el Gobierno de Francia y France Éducation International, seleccionará 60 asistentes de lengua española para trabajar durante siete meses en colegios franceses.
El Icetex anunció la apertura de una nueva convocatoria, en trabajo conjunto con el Gobierno de Francia y la organización France Éducation International (FEI), dirigida a ciudadanos colombianos interesados en desempeñarse como asistentes de lengua española en instituciones de educación primaria y secundaria en territorio francés. La iniciativa contempla la selección de 60 personas para un programa presencial que se desarrollará entre octubre de 2026 y abril de 2027.
De acuerdo con la información oficial, los seleccionados recibirán una remuneración mensual que varía según el lugar de destino. En Francia metropolitana el pago será de entre 780 y 815 euros netos, mientras que en territorios de ultramar puede alcanzar hasta 1.500 euros netos en Nouvelle-Calédonie, lo que equivale aproximadamente a 6,4 millones de pesos colombianos. Además, los participantes estarán afiliados al sistema de seguridad social francés durante toda su estancia.
El programa establece una carga laboral de 12 horas semanales y se desarrollará tanto en la Francia metropolitana como en departamentos y colectividades de ultramar.
Las funciones estarán enfocadas en el apoyo a la labor docente en lengua española dentro de los establecimientos educativos asignados.
La convocatoria está dirigida a estudiantes en últimos semestres, recién graduados o personas que cursen estudios de maestría en áreas como filología, lenguas modernas, educación o enseñanza de idiomas. Entre los requisitos se encuentran tener entre 21 y 35 años, contar con un nivel de francés certificado mínimo B1 y acreditar al menos un año de experiencia en la enseñanza del idioma francés.
Para postularse, los interesados deberán realizar una doble inscripción antes del 15 de febrero de 2026 a las 5:00 de la tarde, tanto en la plataforma ADELE de FEI como en el sitio web del Icetex. La entidad precisó que “todos los trámites son gratuitos y deben realizarse de forma directa”, y recordó que cualquier irregularidad debe ser reportada a los canales institucionales habilitados.