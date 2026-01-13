Icetex abre convocatorias para colombianos como asistentes de español en Francia

El Icetex anunció la apertura de una nueva convocatoria, en trabajo conjunto con el Gobierno de Francia y la organización France Éducation International (FEI), dirigida a ciudadanos colombianos interesados en desempeñarse como asistentes de lengua española en instituciones de educación primaria y secundaria en territorio francés. La iniciativa contempla la selección de 60 personas para un programa presencial que se desarrollará entre octubre de 2026 y abril de 2027.

Lea también: Lanzan más de 100 becas en Colombia para estudiar maestrías en 2026: requisitos y cómo aplicar

De acuerdo con la información oficial, los seleccionados recibirán una remuneración mensual que varía según el lugar de destino. En Francia metropolitana el pago será de entre 780 y 815 euros netos, mientras que en territorios de ultramar puede alcanzar hasta 1.500 euros netos en Nouvelle-Calédonie, lo que equivale aproximadamente a 6,4 millones de pesos colombianos. Además, los participantes estarán afiliados al sistema de seguridad social francés durante toda su estancia.

El programa establece una carga laboral de 12 horas semanales y se desarrollará tanto en la Francia metropolitana como en departamentos y colectividades de ultramar.

Las funciones estarán enfocadas en el apoyo a la labor docente en lengua española dentro de los establecimientos educativos asignados.

Le puede interesar: ¿Quiere estudiar en España? Hay más de 700 becas en 2026, con pasajes, matrícula y viáticos

La convocatoria está dirigida a estudiantes en últimos semestres, recién graduados o personas que cursen estudios de maestría en áreas como filología, lenguas modernas, educación o enseñanza de idiomas. Entre los requisitos se encuentran tener entre 21 y 35 años, contar con un nivel de francés certificado mínimo B1 y acreditar al menos un año de experiencia en la enseñanza del idioma francés.

Para postularse, los interesados deberán realizar una doble inscripción antes del 15 de febrero de 2026 a las 5:00 de la tarde, tanto en la plataforma ADELE de FEI como en el sitio web del Icetex. La entidad precisó que “todos los trámites son gratuitos y deben realizarse de forma directa”, y recordó que cualquier irregularidad debe ser reportada a los canales institucionales habilitados.