BECAS 2026: Gobierno de China e ICETEX abrieron nueva convocatoria, ¿cómo aplicar?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, es una entidad financiera del Estado que se encarga de facilitar el acceso a la educación superior para los colombianos. El ICETEX cumple esta función a través de mecanismos como créditos y becas.

Le podría interesar: Lanzan 300 becas para que colombianos estudien maestrías en 2026: requisitos y cómo aplicar

La institución no se limita a garantizar el acceso a la educación en instituciones colombianas, dado que asume también el deber de canalizar la oferta de cooperación internacional que ofrecen otros gobiernos y organismos internacionales al país.

Becas del ICETEX para estudiar en China en 2026

Dentro de su oferta para el 2026, el ICETEX anunció este 24 de diciembre de 2025 un nuevo programa de cooperación con el Gobierno de la República Popular China, el cual ofrece becas para estudios de maestría y doctorado en diferentes áreas del conocimiento.

Según lo informado por la entidad, las dos convocatorias disponibles cubren los siguientes conceptos:

Matrícula

Alojamiento en residencia universitaria o subsidio de vivienda

Seguro médico integral

Un estipendio mensual para sostenimiento.

¿Quiénes pueden aplicar a las becas del ICETEX en China?

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para las becas de maestría y doctorado en China del ICETEX en 2026:

Becas de maestría

Ser profesional universitario colombiano

Menor de 35 años

Promedio mínimo de pregrado de 3,8 sobre 5,0

Experiencia profesional preferiblemente relacionada con el área de estudio

Certificación de idioma en inglés (IELTS o TOEFL) o mandarín (HSK 3).

Becas de doctorado

Ser profesional universitario colombiano

Menor de 40 años

Promedio mínimo de pregrado de 3,8 sobre 5,0

Experiencia profesional preferiblemente relacionada con el área de estudio

Certificación de idioma en inglés (nivel C1) o mandarín (HSK 4).

Tenga en cuenta que los requisitos pueden variar según la universidad de destino. Asimismo, los programas duran, en ambos casos, de dos a tres años y comienzan en septiembre de 2025.

¿Cómo inscribirse a las becas del ICETEX en China? Plazos

El ICETEX informa a los interesados en aplicar a las becas en China que el proceso de postulación debe realizarse obligatoriamente, tanto en la plataforma del Consejo de Becas de China (CSC) como en la del ICETEX, cumpliendo con los requisitos documentales y de traducción señalados en la convocatoria.

Lea también: Observatorio Colombia-China: así es la nueva herramienta clave para analizar el comercio bilateral

Para ampliar información de esta convocatoria y conocer todos los detalles y documentos, las personas aspirantes pueden encontrar todos los requisitos en el sitio oficial de becas vigentes de la entidad.

Los aspirantes se podrán postular hasta las 5:00 p. m. del 16 de enero de 2026 (hora Colombia). El ICETEX aclara que la preselección estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la selección final será realizada por el Gobierno de China.