Icetex anuncia una reducción en las tasas de interés: así quedarán los créditos para el 2026

Muchos colombianos buscan diferentes formas para financiar sus estudios de educación superior, ya sea en pregrado o en posgrado, teniendo en cuenta el alto costo que tienen este tipo de programas. Ante ello, existen entidades como el Icetex que se convierten en una alternativa válida al manejar varias líneas de crédito ya que se pueden pagar incluso después de graduarse.

Sin embargo, esto también supone un compromiso importante que deben asumir los solicitantes por el alto valor de cada cuota y el plazo máximo que definen para ponerse al día con esta obligación. Eso sin mencionar las tasas de interés que se manejan al momento de solicitar cualquiera de sus líneas de crédito.

Así como sucede con muchos productos y servicios en Colombia, las tasas de interés que brinda el Icetex también se ajustan cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se estableció en un 5,1% tras la cifra que reportó el Dane a finales de 2025. Este es un factor clave para determinar cuál es la cifra final que estará vigente a lo largo del 2026.

Así quedaron las tasas de interés del Icetex para el 2026

El Icetex anunció que las tasas de interés presentarán una disminución de 0,1 puntos porcentuales para este 2026, teniendo en cuenta que esta fue la misma variación que tuvo el IPC (5,2% en 2024 y 5,1% en 2025). Sin embargo, cada una de ellas tiene un valor diferente, ya que las líneas de financiación cambian entre sí en este aspecto.

En ese orden de ideas, las tasas de interés del Icetex quedan ajustadas de la siguiente manera dependiendo de la línea de crédito que maneje cada estudiante:

Pregrados: Entre el 12,10% y el 14,10% efectivo anual, según el plan escogido.

Entre el 12,10% y el 14,10% efectivo anual, según el plan escogido. Posgrados en Colombia: 13,10% efectivo anual.

13,10% efectivo anual. Posgrados en el exterior: 13,10% efectivo anual.

13,10% efectivo anual. Sostenimiento para estudios en el exterior: 13,10% efectivo anual.

13,10% efectivo anual. Educación para el trabajo y el desarrollo humano: 14,10% efectivo anual.

14,10% efectivo anual. Segundo idioma y programas de bilingüismo: 13,10% efectivo anual.

13,10% efectivo anual. Educación continuada: 14,10% efectivo anual, aplica para cursos, diplomados y certificaciones.

Es importante señalar que el IPC es uno de los dos elementos que toma en cuenta el Icetex para fijar las tasas de interés de sus créditos cada año. El otro tiene que ver con un margen especial, conocido como spread, que cubre los gastos administrativos de la entidad y el riesgo de cartera. Por tal motivo, cada línea de crédito cuenta con valores diferentes dependiendo del nivel de estudios a realizar.

¿Cómo se puede solicitar un crédito en el Icetex?

Si un estudiante busca solicitar un crédito con el Icetex para financiar sus estudios, deberá cumplir los siguientes requisitos: