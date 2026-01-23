Habrá sanciones de Alcaldía de Medellín y Airbnb tras cancelación de alojamientos por Bad Bunny

Medellín

Ante las denuncias por altos precios y cancelaciones de último minuto en alojamientos turísticos durante los conciertos de Bad Bunny en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció medidas para sancionar a quienes estén incurriendo en prácticas abusivas.

De acuerdo con las quejas recibidas por la Alcaldía, algunos anfitriones estarían cancelando reservas ya confirmadas para aumentar hasta en un 300 % el valor de una noche, especialmente en viviendas turísticas ofertadas en plataformas digitales.

Aunque el mandatario señaló que se trata de casos aislados frente al universo de entre 76.000 y 80.000 camas disponibles en la ciudad, fue enfático en que ningún abuso es aceptable.

El alcalde aseguró que la administración distrital ya está actuando directamente con plataformas digitales y el sector hotelero para identificar y sancionar a los responsables. Hasta el momento, el Distrito ha conocido cerca de 30 denuncias, sobre las cuales se adelantan acciones administrativas.

“Yo mismo estoy encima de eso. Y no solo sancionadas temporalmente, ojalá las saquen de las plataformas, porque le hacen daño al resto de quienes sí cumplen la norma. Las familias afectadas están recibiendo acompañamiento por parte de la Alcaldía.”, indicó el mandatario.

Sanciones desde las plataformas

Tras las denuncias, Airbnb aseguró que las cancelaciones por parte de los anfitriones son poco frecuentes y que, cuando ocurren, pueden generar tarifas de cancelación y sanciones internas, como el bloqueo del calendario del anuncio para impedir nuevas reservas en las fechas afectadas. La plataforma recordó que los huéspedes cuentan con asistencia 24/7 y acceso a su Centro de ayuda.

Por su parte, Booking.com indicó que los proveedores de alojamiento son responsables de fijar tarifas y políticas, pero advirtió que la plataforma cuenta con directrices y códigos de conducta estrictos. En caso de incumplimientos, puede exigir que se respeten las reservas confirmadas, ofrecer alternativas a los clientes o tomar medidas correctivas contra los socios.

Finalmente, la Alcaldía reiteró el llamado a los ciudadanos y turistas a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales, mientras avanzan las acciones para garantizar prácticas justas y transparentes en el sector turístico de Medellín.