VIDEO | Así fue el emotivo homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín

Medellín vivió este sábado, 24 de enero, una noche de perreo intenso y muchas emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde Bad Bunny exhibió en el segundo de sus tres conciertos en Colombia un variado repertorio de reguetón, salsa y trap.

Antes de que el ‘Conejo Malo’ saliera a la tarima, Juancho Agudelo, el dj del cantante colombiano Ryan Castro, y la banda puertorriqueña Chuwi empezaron a animar a la multitud, que llenó desde temprano las tribunas del recinto.

Las luces del estadio se apagaron y tras unos minutos de espera la pantalla se encendió. En ella aparecieron dos jóvenes de Medellín dialogando y empezaron a decir las palabras con las que comienza ‘La mudanza’.

El cantante y su orquesta emergieron del piso y Bad Bunny dijo: “Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron”.

Tras la mudanza el concierto arrancó con la versión más salsera del puertorriqueño, que incluyó canciones como ‘Callaita’, ‘Turista’ o ‘Pitorro de Coco’.

Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez

Si bien, en la primera fecha sonó ‘Tu eres la reina’ de Diomedes Díaz, en la segunda Bad Bunny rindió un homenaje al artista de música popular Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo.

En medio del concierto, Bad Bunny pausó du repertorio para rendir tributo al cantante colombiano, desde el escenario se empezó a escuchar en guitarra “Aventurero”, uno de sus principales éxitos.

El momento generó una emoción colectiva en el estadio Atanasio Girardot, mientras los asistentes iluminaban las gradas con sus teléfonos. Según los comentarios en redes sociales, esta es una escena demuestra la capacidad de Bad Bunny de conectar con la cultura local.

Reviva aquí el homenaje a Yeison Jiménez:

El momento de perreo continuó con éxitos como ‘Me porto bonito’, ‘No me conoce’, ‘Bichiyal’, ‘Yo perreo sola’, ‘Efecto’, ‘Safaera’, ‘Diles’ y ‘Mónaco’.

Tras esa canción se apagaron las luces y se encendió la pantalla principal, que anunció que era el momento de la “canción exclusiva” de este concierto, que no va a ser tocada en ningún otro show de la gira. La elegida fue ‘Tú no metes cabra’ de 2020.

¿Quién fue el invitado de la segunda fecha de Bad Bunny en Medellín?

Cuando parecía que la parte del concierto en La Casita iba a terminar, Bad Bunny sorprendió con la inclusión de otra canción que no está incluida habitualmente en su repertorio, ‘Me acostumbré’, de 2017, en la que salió a la tarima Arcángel.

Con La Maravilla, el Conejo Malo cantó ‘Tú no vive así’ y ‘La Jumpa’ y lo dejó solo en el escenario para que cantara otros 20 minutos, en los que interpretó temas como ‘Pa’ que la pases bien’, ‘Aparentemente’, ‘Flow violento’ y ‘Gata oficial’, manteniendo la energía de un público que respondió a la altura del espectáculo.

Tras el paso de Arcángel por La Casita, Bad Bunny volvió a la tarima principal para cerrar el concierto con ‘Ojitos lindos’, ‘La Canción’, ‘Klousfrens’, ‘Dakiti’, ‘El apagón’ y ‘DTMF’, donde agradeció a Medellín la energía y el momento vivido para despedir su segunda noche en Colombia con ‘Eoo’, mucho perreo y emoción para un público que esperó un año por verlo en vivo.

Con información de EFE.

