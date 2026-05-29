Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete miembros clave del proceso de Paz Urbana

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación emitió la resolución para activar las órdenes de captura contra siete integrantes de bandas que hacen parte del proceso de paz urbana con el Gobierno Nacional y que actualmente se encuentran en libertad.

Se trata de: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

A través de la Resolución No. 0-0160, la Fiscalía resolvió que, en el marco de una acción de nulidad interpuesta contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, un magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decretó, mediante auto interlocutorio del 20 de mayo de 2026, la medida cautelar de suspensión provisional parcial de dicha resolución respecto de las siete personas que aún gozaban del beneficio de suspensión de las órdenes de captura.

Cabe recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la acción de nulidad contra la Resolución 00072. Esta acción judicial contó con el respaldo de 11 alcaldes del departamento, quienes, al igual que el gobernador, manifestaron su desacuerdo con la decisión solicitada por el Gobierno Nacional y acatada por la Fiscalía General.

Este anuncio se da después de que la Mesa de Paz Urbana informara que dejarán de vender drogas en el Parque Bicentenario de Medellín.

El anuncio se produjo durante la reanudación oficial de las conversaciones, suspendidas desde el pasado 9 de abril tras el escándalo por la fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí, hecho que generó fuertes cuestionamientos políticos y judiciales contra el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno Petro.